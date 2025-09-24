Live voetbal

Go Ahead - FCSB op tv: hoe laat en waar is de Europa League-wedstrijd gratis te zien?

GAE FCSB TV-artikel
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
24 september 2025, 05:55

Bekerwinnaar Go Ahead Eagles begint op donderdag 25 september met een thuiswedstrijd tegen het Roemeense FCSB aan de competitiefase van de Europa League. De wedstrijd wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je naar Go Ahead Eagles - FCSB zonder Ziggo-abonnement?

Hoe laat begint Go Ahead Eagles - FCSB?

Het Europa League-duel in De Adelaarshorst begint donderdagavond om 18.45 uur. De UEFA heeft scheidsrechter Kristo Tohver uit Estland aangewezen om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Go Ahead Eagles - FCSB uitgezonden?

De wedstrijd tussen Go Ahead en FCSB wordt live uitgezonden op de hoofdzender van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, in het programma UEFA Matchday, begint om 18.00 uur.

Hoe kijk je Go Ahead Eagles - FCSB gratis als je geen Ziggo-klant bent?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Europa League-wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FCSB gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Welk resultaat verwacht jij bij Go Ahead Eagles - FCSB?

Go Ahead - FCSB

Go Ahead Eagles
18:45
Steaua Boekarest
Wordt gespeeld op 25 sep. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

