Heitinga geeft één naam cadeau op wedstrijdformulier tegen PEC: ‘Hij is erbij’

maakt zaterdag deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax, dat het om 16.30 uur opneemt tegen PEC Zwolle. De van Liverpool gehuurde middenvelder zal echter nog niet starten bij de eerste elf, zo verklapt John Heitinga vrijdagochtend op de persconferentie.

De komst van McConnell naar Ajax leverde de afgelopen weken voldoende gespreksstof op bij voetbalminnend Nederland. Hoewel de Amsterdammers de hele transferperiode op zoek waren naar een ‘ervaren leider’ als opvolger van Jordan Henderson, viel de keuze uiteindelijk op de twintigjarige McConnell, die drie wedstrijden in de Premier League achter zijn naam heeft staan.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdag debuteert de jonge Engelsman in de wedstrijdselectie van Ajax. “James is erbij. Hij is fit, maar zal niet starten. We hebben best wel veel concurrentie op het middenveld en James weet waarvoor hij gehaald is”, vertelt Heitinga.

“James heeft een enorme drive, maar hij is hier net een paar dagen aan het trainen. Ik kijk ernaar uit om hem straks op het veld te zien”, vervolgt de oefenmeester. Of de nieuwe ‘zes’ van Ajax ook gaat debuteren in het veld, zal zaterdagmiddag moeten blijken.