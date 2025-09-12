Live voetbal

Heitinga geeft één naam cadeau op wedstrijdformulier tegen PEC: ‘Hij is erbij’

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
12 september 2025, 11:41

James McConnell maakt zaterdag deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax, dat het om 16.30 uur opneemt tegen PEC Zwolle. De van Liverpool gehuurde middenvelder zal echter nog niet starten bij de eerste elf, zo verklapt John Heitinga vrijdagochtend op de persconferentie.

De komst van McConnell naar Ajax leverde de afgelopen weken voldoende gespreksstof op bij voetbalminnend Nederland. Hoewel de Amsterdammers de hele transferperiode op zoek waren naar een ‘ervaren leider’ als opvolger van Jordan Henderson, viel de keuze uiteindelijk op de twintigjarige McConnell, die drie wedstrijden in de Premier League achter zijn naam heeft staan.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdag debuteert de jonge Engelsman in de wedstrijdselectie van Ajax. “James is erbij. Hij is fit, maar zal niet starten. We hebben best wel veel concurrentie op het middenveld en James weet waarvoor hij gehaald is”, vertelt Heitinga.

“James heeft een enorme drive, maar hij is hier net een paar dagen aan het trainen. Ik kijk ernaar uit om hem straks op het veld te zien”, vervolgt de oefenmeester. Of de nieuwe ‘zes’ van Ajax ook gaat debuteren in het veld, zal zaterdagmiddag moeten blijken.  

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe

Feyenoord opvallend hoge kans toegedicht op Europa League-winst, ook CL-verwachtingen Ajax en PSV bekend

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
Frank de Boer

'Onbekwame' Frank de Boer neergesabeld: 'Hij begrijpt helemaal niks van voetbal'

  • Gisteren, 17:40
  • Gisteren, 17:40
Ronald Koeman

Koeman wordt gered, gemiste kans Ajax en revancheweek PSV? Genoeg te bespreken in FCUpdate Extra Tijd

  • Gisteren, 17:15
  • Gisteren, 17:15
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - PEC

Ajax
16:30
PEC Zwolle
1,30
6,40
9,50
Wordt gespeeld op 13 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel