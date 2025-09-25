Live voetbal

John Heitinga moet puzzelen: slecht nieuws over Kasper Dolberg

Kasper Dolberg van Ajax
Foto: © Imago
1 reactie
Mingus Niesten
25 september 2025, 12:44   Bijgewerkt: 12:51

Wanneer Ajax zaterdagmiddag aantreedt tegen NAC Breda, zal Kasper Dolberg niet van de partij zijn. Dat meldt Tim van Duijn van Voetbal International.

Dolberg heeft in de wedstrijd tegen PSV (2-2) een blessure aan zijn buikwand opgelopen. Ajax en de spits weten nog niet waar ze aan toe zijn, maar hopen 'binnenkort' meer informatie te krijgen. Het duel met NAC komt in ieder geval te vroeg.

Wout Weghorst zou tegen de club uit Breda zijn rentree kunnen maken. De markante spits is op de weg terug en is momenteel een vraagteken voor het duel van zaterdag. Het zou een race voor de klok kunnen worden om hem klaar te stomen voor de wedstrijd tegen NAC.

Artikel gaat verder onder video

Mocht er voor hem ook een streep gaan door de komende competitiewedstrijd, zijn Don-Angelo Konadu en Oscar Gloukh de voornaamste opties om de spitspositie te vervullen. Konadu (19) is van origine een spits, maar het is zeer de vraag of hij al klaar is voor het grote werk. Gloukh is normaal gesproken meer een nummer tien, maar viel tegen PSV wel erg goed in als diepste aanvaller en scoorde ook de late gelijkmaker.

  • Ticketshop
Arena
861 Reacties
45 Dagen lid
2.190 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gloukh kan goed in die rol spelen denk ik. En zo'n Konadu mag je best de kans geven.

Martine
117 Reacties
231 Dagen lid
291 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is na een “halve” wedstrijd moeilijk te zeggen. Omdat hij toevallig de gelijkmaker scoorde? De tijd zal het leren

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

