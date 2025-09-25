John Heitinga moet puzzelen: slecht nieuws over Kasper Dolberg

Wanneer Ajax zaterdagmiddag aantreedt tegen NAC Breda, zal niet van de partij zijn. Dat meldt Tim van Duijn van Voetbal International.

Dolberg heeft in de wedstrijd tegen PSV (2-2) een blessure aan zijn buikwand opgelopen. Ajax en de spits weten nog niet waar ze aan toe zijn, maar hopen 'binnenkort' meer informatie te krijgen. Het duel met NAC komt in ieder geval te vroeg.

Wout Weghorst zou tegen de club uit Breda zijn rentree kunnen maken. De markante spits is op de weg terug en is momenteel een vraagteken voor het duel van zaterdag. Het zou een race voor de klok kunnen worden om hem klaar te stomen voor de wedstrijd tegen NAC.

Artikel gaat verder onder video

Mocht er voor hem ook een streep gaan door de komende competitiewedstrijd, zijn Don-Angelo Konadu en Oscar Gloukh de voornaamste opties om de spitspositie te vervullen. Konadu (19) is van origine een spits, maar het is zeer de vraag of hij al klaar is voor het grote werk. Gloukh is normaal gesproken meer een nummer tien, maar viel tegen PSV wel erg goed in als diepste aanvaller en scoorde ook de late gelijkmaker.