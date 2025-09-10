'Man United slijt Malacia opnieuw: overbodige Nederlander op weg naar Turkije'

Manchester United lijkt opnieuw tijdelijk afscheid te gaan nemen van . De oud-linksback van Feyenoord, die afgelopen seizoen nog werd verhuurd aan PSV, gaat volgens verschillende bronnen op huurbasis verkassen naar de huidige nummer tien van de Turkse Süper Lig: Eyüpspor.

De inmiddels 26-jarige Malacia werkte zich in zijn Feyenoord-jaren op tot negenvoudig Oranje-international. In de zomer van 2022 haalde de pas aangestelde Erik ten Hag hem voor vijftien miljoen euro naar Manchester United. Na een debuutseizoen met redelijk wat speelminuten ging het in zijn tweede jaar op Old Trafford echter helemaal mis. Malacia liep een knieblessure op die hem uiteindelijk van augustus 2023 tot november 2024 van het veld zou houden.

Artikel gaat verder onder video

Tegen de tijd dat Malacia eindelijk weer aan voetballen kon denken, was Ten Hag al ontslagen door Manchester United. Zijn opvolger, de Portugees Ruben Amorim, deed zeer sporadisch nog wel een beroep op de oud-Feyenoorder, maar in de buurt van een basisplaats kwam Malacia niet meer. In de winterstop van het voorbije seizoen bracht een huurtransfer naar PSV uitkomst. In Eindhoven wist Malacia zijn vorm echter niet te herwinnen, waarna PSV besloot de optie tot koop in zijn huurcontract niet te lichten.

Inmiddels is Malacia op weg naar Turkije, zo meldt onder meer transferjournalist Nicolò Schira. Volgens de Italiaan zal Eyüpspor de linksback, die in zijn laatste contractjaar in Manchester zit, op huurbasis naar de Süper Lig gaan halen. Ook ploeggenoot André Onana zal hem volgen richting Turkije: zoals al eerder bekend werd is de oud-keeper van Ajax - eveneens op huurbasis - onderweg naar Trabzonspor.