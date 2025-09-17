'Mourinho vindt pikante nieuwe klus na ontslag bij Fenerbahçe'

José Mourinho lijkt nog geen maand na zijn ontslag bij Fenerbahçe een nieuwe klus te hebben gevonden. Volgens Portugese media, waaronder A Bola, staat uitgerekend Benfica op het punt om The Special One aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. Mourinho moet de opvolger worden van Bruno Lage, die na de 2-3 nederlaag tegen Qarabag op straat is gezet door de topclub uit Lissabon.

Benfica leek dinsdagavond op weg naar een grote zege tegen Qarabag. Door treffers van Enzo Barrenecha en voormalig Willem II- en AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis stond het na een kwartier spelen al 2-0 in het Estádio da Luz. Qarabag knokte zich echter terug en maakte uiteindelijk in minuut 86 de winnende treffer. Benfica-directeur en oud-topvoetballer Rui Costa besloot daarop in te grijpen en zette Lage midden in de nacht op straat.

Als opvolger is Mourinho de gedroomde kandidaat van Costa. Pikant, aangezien de nederlaag in de dubbele confrontatie met Benfica in de play-offs van de Champions League juist de reden waren voor zijn ontslag bij Fenerbahcé, eind augustus. Volgens A Bola zijn de onderhandelingen tussen Benfica en Mourinho inmiddels in een gevorderd stadium en hopen club en trainer vandaag (woensdag) nog tot een overeenstemming te komen. Voor Mourinho zou het een terugkeer op bekend terrein betekenen: in het jaar 2000 was hij al eens drie maanden hoofdtrainer van Benfica.

Destijds werd Mourinho al na tien wedstrijden op de bank ontslagen, waarna hij zijn trainersloopbaan bij União Leiria weer uit het slop trok en daarna succesvol werd bij FC Porto, waarmee hij zowel de UEFA Cup als de Champions League won. Het bleek de opmaat voor een rijke carrière in het Europese topvoetbal, die hem onder meer langs clubs als Chelsea, Real Madrid en Internazionale zou brengen. De laatste jaren kwam de klad er echter in. Zowel bij Manchester United als bij Tottenham Hotspur, AS Roma en Fenerbahçe werd Mourinho vroegtijdig op straat gezet.