Ophef na Rotterdamse derby: boze fans willen ex-speler te lijf gaan

is zondagmiddag na de Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam (0-1) van het veld gehaald door de veiligheidscoördinator van dienst. De middenvelder maakte afgelopen zomer de pikante overstap van Excelsior naar Sparta en dat wordt de creatieveling niet in dank afgenomen.

“Vanaf het moment dat hij zijn hoofd liet zien, zong een groep woedende supporters de meest verschrikkelijke dingen; inclusief een breed scala aan dodelijke ziektes”, omschrijft Voetbal International het tafereel.

Na de wedstrijd deed de middenvelder, die in de 74ste minuut inviel, nog wat oefeningetjes terwijl hij het uitzinnige Sparta-publiek een keer opzweepte. Terwijl hij dat deed, moesten boze Excelsior-supporters worden tegengehouden omdat zij het veld op wilden stormen. "Ik denk dat ze een beetje vergeten zijn wat ik vorig jaar voor de club heb betekend. Ik heb elke dag mijn best gedaan om de club op dit niveau terug te krijgen", reageert Duijvestijn op de wanordelijkheden.

"Dan kom je hier en dan word je zo extreem slecht ontvangen. Dat is teleurstellend. Bij de loopjes na afloop moest ik zelfs van het veld worden gehaald door de veiligheidscoördinator. Ik moest nog meer loopjes doen, maar ze kregen signalen dat ze het veld op wilden komen. Dat gaat gewoon te ver. Het is super jammer”, aldus de 26-jarige middenvelder.