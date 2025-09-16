Live voetbal

Ophef na Rotterdamse derby: boze fans willen ex-speler te lijf gaan

De fans van Excelsior tegen Sparta
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
16 september 2025, 06:55   Bijgewerkt: 15 september 2025, 20:53

Lance Duijvestijn is zondagmiddag na de Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam (0-1) van het veld gehaald door de veiligheidscoördinator van dienst. De middenvelder maakte afgelopen zomer de pikante overstap van Excelsior naar Sparta en dat wordt de creatieveling niet in dank afgenomen.

“Vanaf het moment dat hij zijn hoofd liet zien, zong een groep woedende supporters de meest verschrikkelijke dingen; inclusief een breed scala aan dodelijke ziektes”, omschrijft Voetbal International het tafereel.

Artikel gaat verder onder video

Na de wedstrijd deed de middenvelder, die in de 74ste minuut inviel, nog wat oefeningetjes terwijl hij het uitzinnige Sparta-publiek een keer opzweepte. Terwijl hij dat deed, moesten boze Excelsior-supporters worden tegengehouden omdat zij het veld op wilden stormen. "Ik denk dat ze een beetje vergeten zijn wat ik vorig jaar voor de club heb betekend. Ik heb elke dag mijn best gedaan om de club op dit niveau terug te krijgen", reageert Duijvestijn op de wanordelijkheden.

"Dan kom je hier en dan word je zo extreem slecht ontvangen. Dat is teleurstellend. Bij de loopjes na afloop moest ik zelfs van het veld worden gehaald door de veiligheidscoördinator. Ik moest nog meer loopjes doen, maar ze kregen signalen dat ze het veld op wilden komen. Dat gaat gewoon te ver. Het is super jammer”, aldus de 26-jarige middenvelder.

➡️ Meer nieuws over Sparta

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gerard Cox

Buschauffeurs willen in minuut 12 eerbetoon brengen bij Feyenoord - Fortuna

  • Gisteren, 20:31
  • Gisteren, 20:31
Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk pleit voor wekenlange schorsing van scheidsrechter: ‘Dit is gênant’

  • Gisteren, 11:17
  • Gisteren, 11:17
Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal

Theo Janssen komt met heel ander geluid over Robin Hensgens

  • Gisteren, 10:39
  • Gisteren, 10:39
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lance Duijvestijn

Lance Duijvestijn
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 26 jaar (15 jan. 1999)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
1
0
2024/2025
Excelsior
23
11
2023/2024
Almere
14
0
2022/2023
Almere
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Utrecht
5
7
9
7
Groningen
5
1
9
8
Sparta
5
-4
9
9
Fortuna
4
2
7
10
PEC
4
-1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel