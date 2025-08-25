Spartak Moskou meldt zich met officieel bod bij FC Utrecht voor El Karouani

Spartak Moskou heeft een eerste bod uitgebracht op van FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf. Het zou gaan om een vaste transfersom van drie miljoen euro, wat middels haalbare bonussen nog met twee miljoen euro kan oplopen.

Ruim een week geleden wisten De Telegraaf en Russische media te melden dat Spartak Moskou zich deze zomer wil versterken met El Karouani. Er werd destijds gemeld dat de topclub uit Rusland bereid zou zijn een bedrag van zo’n vijf miljoen euro te betalen voor de linksback. In de openingsfase van het seizoen heeft El Karouani veel indruk gemaakt; zo was hij zondag tegen Excelsior goed voor drie assists.

Artikel gaat verder onder video

Spartak heeft zich nu met een officieel bod in Stadion Galgenwaard gemeld, zo weet De Telegraaf maandag te melden. De Russen zouden een totaalpakket van vijf miljoen euro hebben geboden op de verdediger, die nog een contract voor een seizoen heeft in Utrecht. De vaste transfersom zou drie miljoen euro bedragen, terwijl de rest van het bedrag uit haalbare bonussen zou bestaan.

Afgelopen winter kon FC Utrecht El Karouani al verkopen aan PSV, dat concrete interesse toonde. Destijds wilde de clubleiding niets weten van een vertrek, maar de situatie is inmiddels volledig anders. De Domstedelingen moeten de verdediger namelijk deze zomer of komende winter verkopen, om te voorkomen dat hij gratis de deur uitloopt. Een contractverlenging is volgens de krant echter niet uitgesloten, mocht de gewenste club van El Karouani niet meer langskomen. Het is niet duidelijk of de linksback open staat voor een stap naar Rusland.