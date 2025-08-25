Live voetbal 2

Spartak Moskou meldt zich met officieel bod bij FC Utrecht voor El Karouani

Miguel Rodriguez en Sofyan El Karouani vieren doelpunt voor FC Utrecht
Niels Hassfeld
25 augustus 2025, 18:28

Spartak Moskou heeft een eerste bod uitgebracht op Souffian El Karouani van FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf. Het zou gaan om een vaste transfersom van drie miljoen euro, wat middels haalbare bonussen nog met twee miljoen euro kan oplopen.

Ruim een week geleden wisten De Telegraaf en Russische media te melden dat Spartak Moskou zich deze zomer wil versterken met El Karouani. Er werd destijds gemeld dat de topclub uit Rusland bereid zou zijn een bedrag van zo’n vijf miljoen euro te betalen voor de linksback. In de openingsfase van het seizoen heeft El Karouani veel indruk gemaakt; zo was hij zondag tegen Excelsior goed voor drie assists.

Spartak heeft zich nu met een officieel bod in Stadion Galgenwaard gemeld, zo weet De Telegraaf maandag te melden. De Russen zouden een totaalpakket van vijf miljoen euro hebben geboden op de verdediger, die nog een contract voor een seizoen heeft in Utrecht. De vaste transfersom zou drie miljoen euro bedragen, terwijl de rest van het bedrag uit haalbare bonussen zou bestaan.

Afgelopen winter kon FC Utrecht El Karouani al verkopen aan PSV, dat concrete interesse toonde. Destijds wilde de clubleiding niets weten van een vertrek, maar de situatie is inmiddels volledig anders. De Domstedelingen moeten de verdediger namelijk deze zomer of komende winter verkopen, om te voorkomen dat hij gratis de deur uitloopt. Een contractverlenging is volgens de krant echter niet uitgesloten, mocht de gewenste club van El Karouani niet meer langskomen. Het is niet duidelijk of de linksback open staat voor een stap naar Rusland.

avatar

Als Jans consequent is is dit een dikke nee naar Rusland.

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 24 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
3
0
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6
7
Sparta
3
-1
6
8
AZ
2
3
4

