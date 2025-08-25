Live voetbal

Jans hoopt op vertrek van FC Utrecht-smaakmaker: 'Had verwacht dat hij al weg zou zijn'

Ron Jans bij Studio Voetbal
Foto: © NOS
Maurice Mazenier
25 augustus 2025, 09:25

Hoewel Ron Jans het 'mooi' vindt dat Souffian El Karouani nog altijd bij FC Utrecht speelt, hoopt de oefenmeester dat de linksachter deze zomer nog vertrekt uit de Domstad. De nummer vier van het afgelopen Eredivisieseizoen heeft met Derry Murkin en Kolbeinn Finnsson de vervangers al in huis namelijk.

El Karouani was afgelopen seizoen een van de sleutelfiguren bij het succesvolle van FC Utrecht. De24-jarige vleugelverdediger was in 34 competitiewedstrijden goed voor twee doelpunten en acht assists. Ook dit seizoen is El Karouani flink op dreef met één treffer en zeven assists in acht officiële wedstrijden. Drie van de assists produceerde de back zondagmiddag tegen Excelsior.

FC Utrecht had al rekening gehouden met een vertrek van El Karouani met het aantrekken van Murkin, maar nog altijd speelt de voormalig NEC'er in de Domstad. Hoe goott de kans is dat El Karouani na de transferperiode nog bij FC Utrecht speelt? "Dat weet ik niet, maar ik vind het wel mooi dat hij nog bij ons is", aldus Jans bij Studio Voetbal. "We hebben met hem afgesproken dat hij de stap mag maken, zijn opvolgers hebben we al in huis."

"Ik had verwacht dat hij in juni al weg zou zijn, maar hij is er nog steeds. Hij heeft een hartstikke goed seizoen gehad en het echt afgedwongen", looft Jans de linkspoot. "Ik vind het mentaal ook zó knap dat jij nu hartstikke goed presteert, zowel op de training als in de wedstrijden. Hij gaf ook een assist met zijn rechterbeen: dat is echt héél opmerkelijk bij hem, hoor."

Geen clubs concreet voor El Karouani

Momenteel is er nog geen concrete interesse van andere clubs voor El Karouani. "Bij ons heeft nog niemand zich concreet gemeld", aldus Jans, die voor de twee andere backs hoopt dat El Karouani nog vertrekt. "Het kan zijn dat Murkin en Finnsson, de andere twee linksbacks, het wél vervelend vinden als hij blijft. Ik vind het met name voor Finnsson wel vervelend, want hij is IJslands international en een goede linkerverdediger, maar wel een beetje overbodig dan."

Waar trainers doorgaans hopen op een langer verblijf van hun sterkhouders, daar staat Jans er anders in. "Hij is écht één van onze dragende spelers, maar ik hoop wel echt dat hij gaat. Want ik gun hem die stap", zegt de trainer, die ook duidelijk is over de vermeende vraagprijs van tien miljoen euro voor El Karouani. "Voor tien miljoen krijg je hem ook."

Reageren
