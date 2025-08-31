Live voetbal 5

Feyenoord blijft als enige foutloos: tiental Sparta eenvoudig verslagen op Het Kasteel

Frank Hoekman
31 augustus 2025

Feyenoord is na drie wedstrijden nog altijd zonder puntverlies in de Eredivisie. Het elftal van Robin van Persie boekte op bezoek bij stadgenoot Sparta Rotterdam een betrekkelijk eenvoudige 0-4 zege. Ayase Ueda droeg met zijn derde en vierde seizoenstreffer bij aan de zege en klimt zo naar de tweede plaats op de topscorerslijst, achter Brynjólfur Willumsson (FC Groningen) die er met een wedstrijd meer gespeeld al vijf in heeft liggen.

Van Persie kon op Het Kasteel niet beschikken over de geblesseerde In-beom Hwang. De middenvelder werd in de basisopstelling vervangen door Luciano Valente, die zo zijn tweede basisplaats van het seizoen toebedeeld kreeg. Givairo Read keerde terug in de wedstrijdselectie, maar nam plaats op de bank. De rechtsback zou een halfuur voor tijd als vervanger van Bart Nieuwkoop zijn rentree op het veld vieren.

In de eerste helft duurde het even voordat de wedstrijd op gang kwam. Feyenoord had wel een licht overwicht, maar kansen voor Anis Hadj Moussa en Luciano Valente konden onschadelijk worden gemaakt door Joël Drommel, die de voorbije wedstrijden indruk maakte onder de Sparta-lat. Net binnen het halve uur brak de club van Zuid alsnog de ban. Een hoekschop van Valente vanaf de rechterkant werd door Toornstra uit de zestien gekopt en viel voor de voeten van linksback Bos. Die aarzelde niet en nam 'm ineens op de pantoffel. Drommel stond aan de grond genageld en zag het schot fraai in de verre hoek verdwijnen: 0-1. Daarmee was ook direct de ruststand bereikt.

Mocht het thuispubliek hebben gehoopt op een goede start van de tweede helft, dan kwam men bedrogen uit. De bal rolde amper twee minuten toen Ueda de voorsprong van Feyenoord verdubbelde. De Japanner draaide knap weg bij zijn bewaker na een pass van Valente en frommelde de bal al vallend onder de uitkomende Drommel door: 0-2. Amper twee minuten later stond Sparta helemáál voor een zware opgave, toen Bruno Martins Indi de doorgebroken Ueda onderuithaalde en direct rood kreeg van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Het was aan Drommel te danken dat Feyenoord daarna niet heel snel verder uit kon lopen. De keeper bracht fraai redding op inzetten van Hadj Moussa en Sem Steijn. Na iets meer dan een uur spelen wist de van PSV gehuurde sluitpost ook een schot van Valente te keren, maar was hij kansloos op de rebound van Ueda. Gözübüyük keurde de goal in eerste instantie af vanwege vermeend buitenspel in aanloop naar de treffer, maar na uitvoerig bestuderen van de beelden concludeerde VAR Pol van Boekel in Zeist dat daar geen sprake van was, waardoor de 0-3 een feit was. Het slotakkoord was in blessuretijd voor Quinten Timber, die na een slalom de 0-4 achter Drommel prikte.

Ome Barend
46 Reacties
0 Dagen lid
49 Likes
Ome Barend
Geweldig weekend, prima overwinning.. 0-4 overtuigend. 1e plek. Veel jeugdspelers gezien.. goed positiespel mede dankzij rookie van Persie. Rookie van Persie geeft Ueda het vertrouwen en zie hier. Quinten Timber juicht met het uitvak.. wat vinden we hier allemaal van?

Vriendje Stokvis
1.229 Reacties
346 Dagen lid
7.979 Likes
Vriendje Stokvis
Precies Ome Barend. Overtuigende overwinning. Leuke jeugdspelers.

Ome Barend
46 Reacties
0 Dagen lid
49 Likes
Ome Barend
@Vriendje Stokvis zeker, en Valente, Bos, Watanabe, Ahmedhodzic wat een goede aankopen. Heeft te Kloese iedereen op het verkeerde been gezet om eerst interesse in Itakura en Gasiorowski te tonen? Ik zie het Don Kloese het zo doen ;).

Hurricane.
321 Reacties
390 Dagen lid
2.335 Likes
Hurricane.
Joeh Joeh. Kom er maar in voetbalhoofdstad met je damage

peterdejong1983
611 Reacties
1.069 Dagen lid
4.527 Likes
peterdejong1983
Bij timber zag het gewoon : HIJ moest en zou dat doelpunt maken. Gelukkig voor hem lukte dat ook, anders kreeg hij alles over zich heen waarom.hij de bal niet afspeelde.

K. Daffie
118 Reacties
726 Dagen lid
818 Likes
K. Daffie
Voetbalhoofdstad kun jij dat verklaren? Dit weekend 6 punten in Rotterdam en 1 in Amsterdam.

Vriendje Stokvis
1.229 Reacties
346 Dagen lid
7.979 Likes
Vriendje Stokvis
Voetbalhoofdstad zit nog aan de monitor en nederig te zijn.

Pietjanhendrik
178 Reacties
39 Dagen lid
203 Likes
Pietjanhendrik
Mooi weekend. Voetbalhoofdstad evennnn stil, maar dat zal niet lang meer duren. Straks komen zijn fantasieën weer boven drijven en verzint hij weer de wildste verhaaltjes om zijn frustraties van zich af te schrijven. Gelukkig wel met interpunctie.

jabadabadoe
6 Reacties
34 Dagen lid
6 Likes
jabadabadoe
Matig weer van Van Persie. Ik had na 60 minuten zeker een 0-6 verwacht. Rookie !!!

Quarlon
666 Reacties
1.069 Dagen lid
3.431 Likes
Quarlon
Helden!

boyke
985 Reacties
875 Dagen lid
5.868 Likes
boyke
@ Voetbalhoofdstad is druk bezig zijn traantjes aan het drogen dat Feyenoord top 1 is geworden en ZIJN top 2 heeft gepasseerd. Feyenoord heeft nog wel handdoeken zat om je traantjes te drogen hoor dat zal je wel heel de week hard nodig hebben

peterdejong1983
611 Reacties
1.069 Dagen lid
4.527 Likes
peterdejong1983
@boyke ik snap wat je zegt (en terecht), maar blijf nog even koest. Gooit dit er liever uit als het bij ons ook soepel blijft lopen en na ronde 20 nog zo is. Bij 1 misstap heeft hij gelijk weer de grootste slabak van nederland.

Pietjanhendrik
178 Reacties
39 Dagen lid
203 Likes
Pietjanhendrik
dat heeft hij sowieso wel. Desnoods zuigt hij het weer uit zijn duim, zoals gewoonlijk.

Sparta - Feyenoord

0 - 4
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
2
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
7
9
3
Ajax
4
4
8
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6

Complete Stand

