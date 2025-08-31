Feyenoord blijft als enige foutloos: tiental Sparta eenvoudig verslagen op Het Kasteel

Feyenoord is na drie wedstrijden nog altijd zonder puntverlies in de Eredivisie. Het elftal van Robin van Persie boekte op bezoek bij stadgenoot Sparta Rotterdam een betrekkelijk eenvoudige 0-4 zege. droeg met zijn derde en vierde seizoenstreffer bij aan de zege en klimt zo naar de tweede plaats op de topscorerslijst, achter Brynjólfur Willumsson (FC Groningen) die er met een wedstrijd meer gespeeld al vijf in heeft liggen.

Van Persie kon op Het Kasteel niet beschikken over de geblesseerde In-beom Hwang. De middenvelder werd in de basisopstelling vervangen door Luciano Valente, die zo zijn tweede basisplaats van het seizoen toebedeeld kreeg. Givairo Read keerde terug in de wedstrijdselectie, maar nam plaats op de bank. De rechtsback zou een halfuur voor tijd als vervanger van Bart Nieuwkoop zijn rentree op het veld vieren.

In de eerste helft duurde het even voordat de wedstrijd op gang kwam. Feyenoord had wel een licht overwicht, maar kansen voor Anis Hadj Moussa en Luciano Valente konden onschadelijk worden gemaakt door Joël Drommel, die de voorbije wedstrijden indruk maakte onder de Sparta-lat. Net binnen het halve uur brak de club van Zuid alsnog de ban. Een hoekschop van Valente vanaf de rechterkant werd door Toornstra uit de zestien gekopt en viel voor de voeten van linksback Bos. Die aarzelde niet en nam 'm ineens op de pantoffel. Drommel stond aan de grond genageld en zag het schot fraai in de verre hoek verdwijnen: 0-1. Daarmee was ook direct de ruststand bereikt.

Mocht het thuispubliek hebben gehoopt op een goede start van de tweede helft, dan kwam men bedrogen uit. De bal rolde amper twee minuten toen Ueda de voorsprong van Feyenoord verdubbelde. De Japanner draaide knap weg bij zijn bewaker na een pass van Valente en frommelde de bal al vallend onder de uitkomende Drommel door: 0-2. Amper twee minuten later stond Sparta helemáál voor een zware opgave, toen Bruno Martins Indi de doorgebroken Ueda onderuithaalde en direct rood kreeg van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Het was aan Drommel te danken dat Feyenoord daarna niet heel snel verder uit kon lopen. De keeper bracht fraai redding op inzetten van Hadj Moussa en Sem Steijn. Na iets meer dan een uur spelen wist de van PSV gehuurde sluitpost ook een schot van Valente te keren, maar was hij kansloos op de rebound van Ueda. Gözübüyük keurde de goal in eerste instantie af vanwege vermeend buitenspel in aanloop naar de treffer, maar na uitvoerig bestuderen van de beelden concludeerde VAR Pol van Boekel in Zeist dat daar geen sprake van was, waardoor de 0-3 een feit was. Het slotakkoord was in blessuretijd voor Quinten Timber, die na een slalom de 0-4 achter Drommel prikte.