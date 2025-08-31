Live voetbal 1

'Aan Feyenoord gelinkte Vardy hakt knoop door en reist zondag af naar nieuwe club'

'Aan Feyenoord gelinkte Vardy hakt knoop door en reist zondag af naar nieuwe club'
Foto: © Imago
0 reacties
Frank Hoekman
31 augustus 2025, 13:08

Jamie Vardy wordt niet de nieuwe spits van Feyenoord, zo meldt Sky Italia. De 38-jarige spits reist volgens de zender zondag nog af naar Italië, waar hij transfervrij zal gaan tekenen bij Cremonese.

Vardy vertrok aan het einde van vorig seizoen transfervrij bij Leicester City, waar hij de laatste overgebleven speler van het kampioenselftal van 2015 was. De aanvaller werd eerder al gelinkt aan Cremonese, maar vrijdagavond bracht Feyenoord Tranfermarkt plots naar buiten dat ook de Rotterdammers een poging wilden wagen om de routinier aan te trekken.

Artikel gaat verder onder video

Het Algemeen Dagblad bracht zaterdagochtend al enige nuance aan, door te bevestigen dat Vardy wel degelijk was aangeboden in Rotterdam-Zuid, maar dat zijn komst verre van waarschijnlijk was. "De Rotterdammers vinden het wel interessant om te onderzoeken, maar de kans van slagen wordt niet meteen heel groot ingeschat", aldus de krant.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jamie Vardy met Feyenoord-logo

‘Feyenoord gaat transfervrije Jamie Vardy een aanbieding doen’

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
'Julián Carranza vertrekt na één seizoen alweer bij Feyenoord'

'Julián Carranza vertrekt na één seizoen alweer bij Feyenoord'

  • Gisteren, 21:45
  • Gisteren, 21:45
Feyenoord op bezoek bij Fenerbahçe

Dit zijn de tegenstanders en het programma van Feyenoord in de Europa League

  • Gisteren, 20:37
  • Gisteren, 20:37
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jamie Vardy

Jamie Vardy
Leeftijd: 38 jaar (11 jan. 1987)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Leicester
35
9
2023/2024
Leicester
35
18
2022/2023
Leicester
37
3
2021/2022
Leicester
25
15

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel