'Aan Feyenoord gelinkte Vardy hakt knoop door en reist zondag af naar nieuwe club'

wordt niet de nieuwe spits van Feyenoord, zo meldt Sky Italia. De 38-jarige spits reist volgens de zender zondag nog af naar Italië, waar hij transfervrij zal gaan tekenen bij Cremonese.

Vardy vertrok aan het einde van vorig seizoen transfervrij bij Leicester City, waar hij de laatste overgebleven speler van het kampioenselftal van 2015 was. De aanvaller werd eerder al gelinkt aan Cremonese, maar vrijdagavond bracht Feyenoord Tranfermarkt plots naar buiten dat ook de Rotterdammers een poging wilden wagen om de routinier aan te trekken.

Artikel gaat verder onder video

Het Algemeen Dagblad bracht zaterdagochtend al enige nuance aan, door te bevestigen dat Vardy wel degelijk was aangeboden in Rotterdam-Zuid, maar dat zijn komst verre van waarschijnlijk was. "De Rotterdammers vinden het wel interessant om te onderzoeken, maar de kans van slagen wordt niet meteen heel groot ingeschat", aldus de krant.