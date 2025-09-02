Live voetbal

Ploeggenoot doet onthulling over Dolberg: 'Dat verbaast ons helemaal niks!'

2 september 2025

Enric Llansana heeft begrip voor de aanstaande transfer van Kasper Dolberg naar Ajax. De middenvelder maakte deze zomer de overstap van Go Ahead Eagles naar Anderlecht, waar hij samenspeelt met Dolberg.

Llansana snapt dat Ajax is uitgekomen bij de Deen. “Ik vind Kasper Dolberg wel erg goed. Ik heb natuurlijk kort met hem gespeeld, slechts zeven wedstrijden, maar ik vind het echt een hele goede spits”, zegt hij tegen ESPN. “Soms zie je hem een hele wedstrijd niet, maar dan weet hij toch te scoren. Dat is best wel een kwaliteit van hem.”

Mocht Dolberg inderdaad vertrekken, dan ziet Llansana ook een vriend gaan. “Toen ik hier kwam, heeft hij me wel opgevangen. Ik ging best wel veel met hem om hier binnen de club. Hij sprak altijd wel heel positief over Ajax en natuurlijk heeft hij een mooie tijd gehad daar. Ik snap dus zeker wel dat hij daarvoor openstaat en dat hij zin heeft om daar naartoe te gaan. We gaan het zien.”

“Ik heb geen flauw idee waar hij nu is. Hij ging na zondag sowieso naar Denemarken toe, dus hij heeft een goed alibi”, lacht Llansana, die daarna de vraag krijgt of Dolberg al gedag heeft gezegd in de groepschat. Nee, nee. Maar hij praat sowieso weinig in het groepschat.”

Met die opmerking krijgt Llansana de lachers op de hand in de studio van ESPN. Milan van Dongen reageert: "Dat verbaast ons helemaal niks!" Llansana vult aan: “Als hij weggaat, dan gaan we hem zeker missen. Maar we hebben genoeg spelers.”

Wat een hype rondom Dolberg... ik heb zoveel berichten voorbij zien komen. Jullie doen net alsof het een wereldspits is.

Reacties

Wat een hype rondom Dolberg... ik heb zoveel berichten voorbij zien komen. Jullie doen net alsof het een wereldspits is.

