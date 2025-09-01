Van der Gijp weet wat er aan de hand is met blunderende Noppert

kent een zwakke start van het seizoen als doelman van SC Heerenveen. René van der Gijp krijgt in de podcast KieftJansenEgmondGijp de vraag wat er met de goalie aan de hand is. Hij kan maar tot een conclusie komen.

SC Heerenveen is het seizoen met slechts twee punten uit de eerste vier speelronde niet goed gestart. Dat geldt ook voor doelman Andries Noppert persoonlijk. Twee weken geleden, op bezoek bij FC Groningen, mocht Noppert zich de gelijkmaker persoonlijk aanrekenen. De keeper verkeek zich op een - op het oog houdbare - zwabberbal van Brynjólfur Willumsson. Zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles zag Noppert er ook niet goed uit. Hij grossierde in fouten, zowel keepend als aan de bal.

Michel van Egmond stipt de optredens van Noppert aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp: "Ik vraag mij af wat er met die jongen aan de hand is", zegt hij in de podcast. René van der Gijp reageert direct en geeft hem het antwoord: "Hij kan gewoon niet keepen. Dat is het. Hij kan niet keepen, maar Frans Hoek zei van wel", doelt Van der Gijp op het moment dat Noppert eerste doelman was van het Nederlands elftal.

"Het is geen geweldenaar. Het is al raar dat hij geen hoge ballen kan pakken. Dan ben je zo lang, haha. Dat is toch gek? Hoe kan je matig zijn met het pakken van hoge ballen als je jouw hoofd stoot tegen de lat? Dat is raar, maar wel leuk!"