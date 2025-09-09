Live voetbal 9

Ryan Koolwijk klaagt over extreme situatie met Suriname: ‘Nog nooit meegemaakt…’

Ryan Koolwijk van Suriname
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
9 september 2025, 20:42

Ryan Koolwijk is in de nacht van maandag op dinsdag op grote schaal racistisch bejegend toen Suriname op bezoek ging bij El Salvador, schrijft hij op Threads. Anderhalf uur voor het duel was het stadion al driekwart gevuld en werd hij massaal op zijn donkere huidskleur gewezen.

Suriname maakt nog altijd kans op kwalificatie voor het WK. Na een gelijkspel in eigen huis tegen Panama in het openingsduel van de derde ronde van de cyclus moest de ploeg van Stanley Menzo op bezoek bij El Salvador. De sfeer in het stadion was enorm vijandig, zo blijkt uit een post van Koolwijk, sinds 2022 assistent bij Suriname.

“Anderhalf uur voordat de wedstrijd begon, ging ik het positiespel uitzetten”, begint de oud-middenvelder van onder meer Excelsior en NEC op Threads. “Het stadion al voor driekwart gevuld. Nog nooit meegemaakt dat zoveel mensen je racistisch bejegenen”, schrijft Koolwijk. “Negro, negro, negro (Spaans voor ‘zwart’, red.)…”, herhaalt hij wat er naar hem werd geroepen.

Ondanks de vijandige sfeer in El Salvador, wist Suriname wel met drie punten van het veld te stappen. Radinio Balker zette de ploeg van Menzo na twaalf minuten op voorsprong, waarna het thuisland in minuut 73 langszij kwam via een eigen goal van Anfernee Dijksteel. Dhoraso Moreo Klas maakte zo’n tien minuten voor tijd de winnende, waardoor Suriname na twee duels met vier punten aan kop gaat. “Een beter gevoel bestaat er niet om in het hol van de leeuw te winnen”, schrijft Koolwijk.

El Salvador - Suriname

1 - 2
Vandaag gespeeld om 02:30
Competitie: WK Kwalificatie Concacaf
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

R. Koolwijk

R. Koolwijk
Leeftijd: 40 jaar (8 aug. 1985)

