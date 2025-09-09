Amsterdamse rappers scoren hit in Portugal na overstap Farioli

Het nummer ‘Mister Farioli’ van een groep Amsterdamse rappers gaat momenteel viraal in Portugal. De artiesten schreven het lied toen Francesco Farioli nog trainer van Ajax was. Na zijn succesvolle start bij FC Porto scoort het nummer juist erg goed in het Zuid-Europese land.

Farioli maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar FC Porto en is uitstekend begonnen. Met twaalf punten uit vier duels heeft de Italiaan de koppositie in de Liga Portugal veroverd. Door het succes van de trainer scoort het nummer ‘Mister Farioli’ hoog op de Portugese hitlijsten. Het nummer werd in april geschreven, toen Farioli met Ajax op weg leek naar de landstitel.

De track werd onder meer geschreven door Botje, een Amsterdamse rapper met Italiaanse roots. “Nu wordt het nummer steeds groter in Portugal en zijn we klaar om binnenkort een nieuwe versie te maken, voor de fans van FC Porto en voor Portugal”, liet de artiest deze week weten in gesprek met A Bola. Op Spotify is het nummer momenteel zo’n 330.000 keer beluisterd, terwijl het op YouTube 140.000 keer is afgespeeld.

“Mijn vrienden en ik waren al bezig met Italiaanse muziek in Amsterdam”, legt Botje de oorsprong van het nummer uit. “Toen we de coach vorig jaar naar Ajax zagen komen, wilden we meteen muziek voor hem maken, uit respect voor de Italianen in Amsterdam.” Dat de track het nu zo goed doet in Portugal, kunnen de rappers ‘nog steeds niet geloven’. Het nummer werd al door FC Porto gebruikt in verschillende berichten op social media. Of ze het binnenkort mogen laten horen in het Estádio do Dragão? “Dat zou de grootste droom van ons allemaal zijn.”