Postecoglou vindt nieuwe Premier League-klus na vertrek bij Spurs

Ange Postecoglou is de nieuwe trainer van Nottingham Forest. De Grieks-Australische trainer is dinsdagmiddag officieel gepresenteerd door de Premier League-club, die in de nacht van maandag op dinsdag afscheid nam van Nuno Espírito Santo.

In de vroege uurtjes van dinsdagochtend kwam Nottingham Forest eindelijk met het nieuws dat al een tijdje in de lucht hing. De club brak per direct met Espírito Santo, de Portugees die Forest afgelopen seizoen nog naar een knappe zevende plaats en daarmee de competitiefase van de Europa League had geleid. De naam van José Mourinho circuleerde onder meer als mogelijke opvolger, maar dinsdagochtend was al duidelijk dat Postecoglou de beste papieren had.

Artikel gaat verder onder video

De zestigjarige Postecoglou werkte als trainer onder meer in Australië, Griekenland en Japan en maakte in 2021 zijn entree in Groot-Brittanië, toen hij hoofdtrainer van Celtic werd. Twee jaar later haalde Tottenham Hotspur hem naar de Premier League. Afgelopen seizoen maakte hij met het winnen van de Europa League een einde aan de ongekende prijzendroogte van de Spurs, maar omdat hij in de Premier League slechts maar nét boven de degradatiestreep eindigde (zeventiende), moest hij tóch het veld ruimen en werd Thomas Frank (Brentford) aangetrokken als zijn vervanger.

Nottingham Forest-eigenaar Evangelos Marinakis is blij dat hij Postecoglou heeft kunnen strikken als vervanger van Espírito Santo. "We halen een trainer binnen die consistent heeft bewezen prijzen te kunnen weten", aldus Marinakis. "Zijn ervaring met het coachen van teams op het hoogste niveau, samen met zijn wens om hier iets speciaals op te bouwen, maken hem een fantastisch persoon om ons te helpen op onze reis en om consistent onze ambities te kunnen verwezenlijken", aldus de eigenaar.