Live voetbal 2

Silvano Vos staat voor tijdelijk vertrek bij AC Milan

Silvano Vos van AC Milan
Foto: © Imago
4 reacties
Niels Hassfeld
6 september 2025, 16:57

Silvano Vos staat op het punt zijn carrière te vervolgen in Zwitserland, zo weet transferexpert Matteo Moretto. De middenvelder komt er bij AC Milan niet aan te pas en kan op huurbasis vertrekken. Het is niet duidelijk om welke club het gaat.

AC Milan telde een jaar geleden drie miljoen euro neer om Vos los te weken bij Ajax. De controlerende middenvelder sloot in Italië aan bij het tweede elftal van de grootmacht. Zijn avontuur in Zuid-Europa werd nog niet wat hij ervan had gehoopt. Vos zat weliswaar een paar keer bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal, maar zijn debuut maakte hij nog niet. Ook raakte hij in de tweede seizoenshelft zijn basisplaats bij AC Milan Futuro kwijt.

Artikel gaat verder onder video

Voor de ontwikkeling van Vos lijkt het dus beter als hij dit seizoen elders zijn minuten gaat maken. Dat lijkt ook te gaan gebeuren, zo stelt Moretto. In een video op YouTube stelt de transferexpert namelijk dat de onderhandelingen tussen Milan en een Zwitserse club zich in een ‘vergevorderd’ stadium bevinden. Het is vooralsnog niet duidelijk om welke club het gaat. De transfermarkt in Zwitserland is nog tot en met aanstaande dinsdag geopend.

Vos doorliep zijn jeugdopleiding bij Ajax, waar hij vanaf de zomer van 2012 voetbalde. De geboren Amsterdammer schopte het tot de hoofdmacht. Daarin kwam hij zeventien keer in actie. Zijn meeste duels speelde Vos namens Jong Ajax. In 57 wedstrijden scoorde hij zes keer en gaf hij vier assists.

➡️ Meer AC Milan nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Stewart voorkomt uitgaande toptransfer: 'PSV vroeg enorm hoog bedrag'

Stewart voorkomt uitgaande toptransfer: 'PSV vroeg enorm hoog bedrag'

  • di 2 september, 09:08
  • 2 sep. 09:08
Santiago Giménez neemt afscheid van het Feyenoord-publiek

Slecht nieuws voor Giménez: AC Milan haalt nieuwe dure spits

  • za 30 augustus, 14:30
  • 30 aug. 14:30
‘Feyenoord sluit terugkeer publiekslieveling niet uit’

‘Feyenoord sluit terugkeer publiekslieveling niet uit’

  • wo 27 augustus, 08:40
  • 27 aug. 08:40
3 4 reacties
Reageren
4 reacties
BartVanderVeen24
683 Reacties
1.075 Dagen lid
3.658 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zonde, maar jonge voetballers willen tegenwoordig snel veel geld verdienen dan een mooie carrière gaan opbouwen. Ik denk als hij bij Ajax was gebleven dat hij nu al was doorgebroken

Arena
487 Reacties
26 Dagen lid
1.511 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens. Het grote geld en alle prettige bijkomstigheden in een land als Italië zijn natuurlijk mooi en aanlokkelijk voor de tieners.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.382 Reacties
1.076 Dagen lid
18.721 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar gaan dit soort jongens straks heen als Vitesse niet meer bestaat?

Ome Barend
204 Reacties
7 Dagen lid
282 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsjah het is geen Gimenez.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

BartVanderVeen24
683 Reacties
1.075 Dagen lid
3.658 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zonde, maar jonge voetballers willen tegenwoordig snel veel geld verdienen dan een mooie carrière gaan opbouwen. Ik denk als hij bij Ajax was gebleven dat hij nu al was doorgebroken

Arena
487 Reacties
26 Dagen lid
1.511 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens. Het grote geld en alle prettige bijkomstigheden in een land als Italië zijn natuurlijk mooi en aanlokkelijk voor de tieners.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.382 Reacties
1.076 Dagen lid
18.721 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar gaan dit soort jongens straks heen als Vitesse niet meer bestaat?

Ome Barend
204 Reacties
7 Dagen lid
282 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsjah het is geen Gimenez.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Silvano Vos

Silvano Vos
Milan Futuro
Team: Milan II
Leeftijd: 20 jaar (16 mrt. 2005)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Milan
0
0
2024/2025
Jong Ajax
1
0
2024/2025
Ajax
0
0
2023/2024
Jong Ajax
20
1

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
6
Inter
2
4
3
7
Lazio
2
2
3
8
Milan
2
1
3
9
Como
2
1
3
10
Bologna
2
0
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel