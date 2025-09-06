Silvano Vos staat voor tijdelijk vertrek bij AC Milan

staat op het punt zijn carrière te vervolgen in Zwitserland, zo weet transferexpert Matteo Moretto. De middenvelder komt er bij AC Milan niet aan te pas en kan op huurbasis vertrekken. Het is niet duidelijk om welke club het gaat.

AC Milan telde een jaar geleden drie miljoen euro neer om Vos los te weken bij Ajax. De controlerende middenvelder sloot in Italië aan bij het tweede elftal van de grootmacht. Zijn avontuur in Zuid-Europa werd nog niet wat hij ervan had gehoopt. Vos zat weliswaar een paar keer bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal, maar zijn debuut maakte hij nog niet. Ook raakte hij in de tweede seizoenshelft zijn basisplaats bij AC Milan Futuro kwijt.

Voor de ontwikkeling van Vos lijkt het dus beter als hij dit seizoen elders zijn minuten gaat maken. Dat lijkt ook te gaan gebeuren, zo stelt Moretto. In een video op YouTube stelt de transferexpert namelijk dat de onderhandelingen tussen Milan en een Zwitserse club zich in een ‘vergevorderd’ stadium bevinden. Het is vooralsnog niet duidelijk om welke club het gaat. De transfermarkt in Zwitserland is nog tot en met aanstaande dinsdag geopend.

Vos doorliep zijn jeugdopleiding bij Ajax, waar hij vanaf de zomer van 2012 voetbalde. De geboren Amsterdammer schopte het tot de hoofdmacht. Daarin kwam hij zeventien keer in actie. Zijn meeste duels speelde Vos namens Jong Ajax. In 57 wedstrijden scoorde hij zes keer en gaf hij vier assists.