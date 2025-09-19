Zorgelijk: Oscar Gloukh vormt een groot gevaar voor heel Ajax

Miljoenaanwinst van Ajax is alleen maar bezig met zichzelf en niet met de prestaties van de Amsterdamse club. Dat stelt journalist Valentijn Driessen in de podcast Kick Off van De Telegraaf. Volgens hem heeft Gloukh nog op geen enkel moment laten zien dat hij kwaliteiten heeft.

Het grote probleem zit hem volgens de verslaggever van De Telegraaf in het feit dat de Israëlische middenvelder voornamelijk met zichzelf bezig is: “Hij is alleen bezig met de bv Gloukh. Dat moet Ajax niet hebben. Hij is al een paar keer opgesteld, weliswaar heeft hij niet lang de tijd gekregen, maar die man is alleen met zichzelf bezig.

Driessen haalt er een paar voorbeelden uit: "Het is alleen maar dribbelen en mensen passeren. Hij heeft helemaal geen oog voor wat er om hem heen gebeurt. “Waarschijnlijk begrijpt hij later dat hij zijn medespelers moet zien en moet meeverdedigen, want dat doet hij ook niet, maar dat zijn wel zaken waar Ajax aan moet werken. Dat had Alex Kroes ook op voorhand kunnen zien."

Gloukh kwam afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro over van het Oostenrijkse RB Salzburg. Op de vraag van ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman wat Gloukh nog kan verbeteren, wilde trainer John Heitinga geen antwoord geven: "Je bent op zoek naar drama", reageerde hij.