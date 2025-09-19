Live voetbal 4

Zorgelijk: Oscar Gloukh vormt een groot gevaar voor heel Ajax

Oscar Gloukh op de tribune bij Ajax
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
19 september 2025, 20:05

Miljoenaanwinst Oscar Gloukh van Ajax is alleen maar bezig met zichzelf en niet met de prestaties van de Amsterdamse club. Dat stelt journalist Valentijn Driessen in de podcast Kick Off van De Telegraaf. Volgens hem heeft Gloukh nog op geen enkel moment laten zien dat hij kwaliteiten heeft.

Het grote probleem zit hem volgens de verslaggever van De Telegraaf in het feit dat de Israëlische middenvelder voornamelijk met zichzelf bezig is: “Hij is alleen bezig met de bv Gloukh. Dat moet Ajax niet hebben. Hij is al een paar keer opgesteld, weliswaar heeft hij niet lang de tijd gekregen, maar die man is alleen met zichzelf bezig.

Driessen haalt er een paar voorbeelden uit: "Het is alleen maar dribbelen en mensen passeren. Hij heeft helemaal geen oog voor wat er om hem heen gebeurt. “Waarschijnlijk begrijpt hij later dat hij zijn medespelers moet zien en moet meeverdedigen, want dat doet hij ook niet, maar dat zijn wel zaken waar Ajax aan moet werken. Dat had Alex Kroes ook op voorhand kunnen zien."

Gloukh kwam afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro over van het Oostenrijkse RB Salzburg. Op de vraag van ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman wat Gloukh nog kan verbeteren, wilde trainer John Heitinga geen antwoord geven: "Je bent op zoek naar drama", reageerde hij.

Denk jij dat Oscar Gloukh gaat slagen bij Ajax?

12deman
371 Reacties
82 Dagen lid
315 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

9mln door de plee, want die gaat er voor 6mln weer uit Kroes kennende

The all blacks
176 Reacties
886 Dagen lid
1.879 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zal nog even moeten wennen Maar is een prima voetballer. Litmanen had ook tijd nodig. De rest is geschiedenis.

12deman
371 Reacties
82 Dagen lid
315 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@The all blacks ha ha ha waarom vergelijk je hem met Litmanen ?

Arena
771 Reacties
39 Dagen lid
1.993 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Driessen kakelt er weer lustig op los. Deze keer over een nieuwe speler die nog nauwelijks heeft gespeeld. Knap hoor. En maar lekker concluderen, speculeren en de boel proberen onderuit te halen. Treurige man.

descheids
32 Reacties
1 Dag lid
52 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gloukh is de Moussa van Ajax. Beide blinde dravers.

Vriendje Stokvis
1.307 Reacties
365 Dagen lid
7.937 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toen je nog voetbalhoofdstad heette was hij de Verlosser.

Arena
771 Reacties
39 Dagen lid
1.993 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat maak jij er altijd van. Omdat er verder niks zinnigs uitkomt. Er zijn geen verlossers bij Ajax. Praat niet zo'n onzin joh.

ERIMIR
3.577 Reacties
439 Dagen lid
37.911 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oscar gaat er nog een paar inschieten tegen de concurrenten. Driessen had psycholoog moeten worden ipv journalist, daar kan hij zijn patiënten van alles wijsmaken.

Pietjanhendrik
338 Reacties
59 Dagen lid
316 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR nou utrecht, Twente en Groningen…. Jullie zijn gewaarschuwd

ERIMIR
3.577 Reacties
439 Dagen lid
37.911 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pietjanhendrik, wij onderschatten geen enkele tegenstander. Het seizoen is nog maar net begonnen en het duurt nog heel lang. Maar sommige feyenoorders denken dat ze nu al kampioen zijn en de EL straks gaan winnen. Zijn waarschijnlijk al vergeten dat fenerbahce daar ook nog meedoet.

Pietjanhendrik
338 Reacties
59 Dagen lid
316 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR ik zie psv nog steeds als nummer 1 kandidaat. Europa league wordt ook geen succes voor Feyenoord vrees ik. . Ik zal blij zijn als Feyenoord 2e wordt

Vriendje Stokvis
1.307 Reacties
365 Dagen lid
7.937 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

14,75 miljoen verdampt.

ERIMIR
3.577 Reacties
439 Dagen lid
37.911 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hij gaat straks Feyenoord ook pijn doen net als toen hij dat bij Salzburg deed.

Ome Barend
458 Reacties
20 Dagen lid
503 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR jij met je Salzburg hahaha. Stiekem gekeken jochie?

Vriendje Stokvis
1.307 Reacties
365 Dagen lid
7.937 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

hahahaha fijn weekend.

ERIMIR
3.577 Reacties
439 Dagen lid
37.911 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Geniet er ook van. AZ houdt zondag de 3 punten in Alkmaar.

ERIMIR
3.577 Reacties
439 Dagen lid
37.911 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heerlijk genoten van het spel van Salzburg met hun reserve elftal.

CG
2.382 Reacties
788 Dagen lid
13.296 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Driessen zijkt altijd !!

