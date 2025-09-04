Vermoedelijke opstelling Oranje tegen Polen: Memphis als basisspeler op jacht naar topscorerstitel

kan donderdagavond de titel van topscorer aller tijden in het Nederlands elftal helemaal voor zich alleen opeisen. De 32-jarige aanvaller heeft naar verwachting een basisplaats als Oranje het in de strijd om een ticket voor het WK van 2026 in De Kuip opneemt tegen Polen. weet ondertussen al dat hij niet in zijn 'eigen' stadion gaat debuteren in het Nederlands elftal. Dit is de verwachte basisopstelling van bondscoach Ronald Koeman.

Juni: Memphis evenaart Van Persie

Tijdens de vorige interlandperiode, in juni, kwam Memphis op gelijke hoogte met Robin van Persie. In de Euroborg in Groningen opende de aanvaller van Corinthians na een kleine tien minuten vanaf de strafschopstip de score, amper vijf minuten later schoot hij op aangeven van Denzel Dumfries op overtuigende wijze ook de 2-0 tegen de touwen. Daarmee kwam Memphis op vijftig goals in Oranje, waardoor hij nu samen met Van Persie bovenaan staat op de all time topscorerslijst van het Nederlands elftal.

Koeman laat Steijn en Koopmeiners buiten wedstrijselectie

Voor deze interlandperiode riep Koeman 25 spelers op. Er is op het wedstrijdformulier echter maar plaats voor 23 spelers. Koeman moet dus twee spelers teleurstellen en naar de tribune verwijzen, inmiddels is duidelijk wie dat zijn. De in de selectie debuterende Sem Steijn als Juventus-middenvelder Teun Koopmeiners zijn de ongelukkigen, zo valt te zien op de website van de UEFA, waar de wedstrijdselectie reeds zijn vrijgegeven.

Vermoedelijke opstelling

Tegen Polen kan Memphis 'gewoon' starten, zo meldde Koeman woensdag al tijdens zijn persconferentie. De verwachting is dat dat ook gaat gebeuren, waardoor Wout Weghorst andermaal plaats zal moeten nemen op de reservebank. Memphis zal in De Kuip vanaf de flanken worden ondersteund door Xavi Simons en Cody Gakpo.

Bart Verbruggen keert naar verwachting tegen Polen terug onder de lat van Oranje. De doelman van Brighton & Hove Albion moest de interlandperiode van juni laten schieten en werd toen vervangen door Mark Flekken. Achterin vormen zijn Brighton-ploeggenoot Jan Paul van Hecke en aanvoerder Virgil van Dijk andermaal het centrum, geflankeerd door Denzel Dumfries en Jurriën Timber op de backposities. In juni was Nathan Aké nog de linksback van dienst tegen Finland, maar die is momenteel niet zeker van zijn basisplaats bij Manchester City en wordt naar verwachting dus vervangen door Arsenal-speler Timber, hoewel Koeman met Micky van de Ven nóg een Premier League-speler als optie achter de hand heeft. Op het middenveld starten de pas opnieuw vader geworden Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders.

Vermoedelijke opstelling Oranje tegen Polen (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, J. Timber; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo