Vermoedelijke opstelling Oranje: wie vervangt Frenkie de Jong tegen Litouwen?

Ronald Koeman en Frenkie de Jong tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
Frank Hoekman
6 september 2025, 09:29

Bondscoach Ronald Koeman heeft een puzzel(tje) te leggen bij het Nederlands elftal voor het bezoek aan Litouwen. Twee dagen voor de wedstrijd verliet Frenkie de Jong de Oranje-selectie immers vanwege 'lichte klachten'. Wie wordt in Kaunas de vervanger van de middenvelder van FC Barcelona? Dit is de vermoedelijke opstelling van het Nederlands elftal tegen Litouwen.

De Jong deed donderdag 83 minuten mee in het thuisduel met Polen, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. De middenvelder mocht andermaal starten met Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders, gezamenlijk ook wel het 'droommiddenveld' van Koeman genoemd. Na het duel in De Kuip werd al duidelijk dat De Jong last had van een bilspier, daags na de wedstrijd maakte de KNVB bekend dat de middenvelder de selectie heeft verlaten. Koeman besloot geen vervanger op te roepen, waardoor Oranje met 24 spelers op het vliegtuig naar Litouwen stapt.

Bart Verbruggen lijkt in Kaunas opnieuw het doel van Oranje te gaan verdedigen. Zijn ploeggenoot Jan Paul van Hecke speelde tegen Polen een mindere wedstrijd en lijkt zijn basisplaats in het centrum van de verdediging, naast aanvoerder Virgil van Dijk, te moeten afstaan aan zijn vervanger in De Kuip: Stefan de Vrij. Op de backposities lijkt Koeman op de rechterflank opnieuw te kiezen voor de doelpuntenmaker tegen Polen, Denzel Dumfries, en op links weer voor Micky van de Ven.

Dan het middenveld. Toen De Jong eruit ging tegen Polen was Feyenoorder Quinten Timber zijn vervanger. Die vulde dat prima in en lijkt een dan ook een goede optie om tegen Litouwen te starten. Andere alternatieven voor De Jong zijn de wat verdediger ingestelde Jerdy Schouten of juist de meer offensieve Justin Kluivert of Sem Steijn, voor wie speelminuten een debuut in Oranje zou betekenen. Wij houden het voor nu echter op Timber. Gravenberch en Reijnders lijken wel 'gewoon' gehandhaafd te worden in de startformatie.

In de aanval voert Koeman naar verwachting één wijziging door. Cody Gakpo en Memphis blijven staan, waardoor laatstgenoemde opnieuw een poging kan gaan wagen om de titel van topscorer aller tijden van Oranje voor zichzelf op te eisen. Memphis deelt die eer momenteel nog met Feyenoord-trainer Robin van Persie, beiden hebben exact vijftig interlandgoals achter hun naam. Rechts voorin raakt Xavi Simons, die ongelukkig speelde tegen de Polen, zijn basisplaats naar verwachting kwijt. Hoewel Noa Lang als interessante optie op de rechterflank werd geopperd, lijkt Donyell Malen een kans in de basis te gaan krijgen.

Vermoedelijke opstelling Oranje tegen Litouwen: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Q. Timber, Gravenberch, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo

Reageren
Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
2
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

