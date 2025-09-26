Sneijder geëmotioneerd: ‘Moet ik heel eerlijk zijn? Ik werd emotioneel en moest slikken’

Wesley Sneijder praat donderdagavond zichtbaar geëmotioneerd over de ontwikkeling van zijn zoon Jessey Sneijder. De zoon van de oud-international zit dicht tegen het eerste van FC Utrecht aan, al is hij momenteel geblesseerd.

Jessey Sneijder tekende afgelopen zomer zijn eerste profcontract met FC Utrecht en werd ook door de club uit de Domstad opgenomen op de spelerslijst voor de Europa League. De negentienjarige middenvelder debuteerde nog niet in de hoofdmacht, maar zijn vader is nu al trots op zijn ontwikkeling.

Artikel gaat verder onder video

“Hij is helaas geblesseerd, maar ik ben natuurlijk supertrots”, vertelt Wesley Sneijder donderdagavond voorafgaand aan het Europa League-duel van FC Utrecht met Olympique Lyon. Wat dacht de oud-topspeler toen hij zag dat zijn zoon was opgenomen op de spelerslijst voor de Europa League? “Moet ik heel eerlijk zijn? Ik werd emotioneel. Ik moest slikken. Het doet me zeker wat.”

De analist legt uit dat hij moeilijk vindt om naar wedstrijden van zijn zoon te kijken: “Ik hoorde Rafael (Van der Vaart, red.) laatst zeggen dat hij bijna niet naar zijn zoon kan kijken, omdat die spanning vele malen groter is dan als je zelf op het veld staat. Ik moet zeggen: dat heb ik ook als ik naar mijn zoon kijk. Nu, als hij toch dichterbij komt…”

“Ik denk dat ik dan een blokje om het stadion ga lopen als het zover komt”, zegt Wesley Sneijder over een mogelijk debuut van Jessey Sneijder in de hoofdmacht van FC Utrecht. “Het gaat absoluut fantastisch worden. Een droom.”