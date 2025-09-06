WK-kwalificatieduel Oostenrijk - Cyprus ligt om bizarre reden minutenlang stil

Het WK-kwalificatieduel tussen Oostenrijk en Cyprus heeft om een heel bijzondere reden minutenlang stilgelegen. Tijdens de wedstrijd ontstond er een diep gat in het veld, net buiten een van de strafschopgebieden. Er waren meerdere emmers zand nodig om de grasmat weer speelklaar te maken.

Oostenrijk nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen Cyprus in groep H van de kwalificatiecyclus voor het WK van 2026. Een kwartier voor tijd besloot de Deense arbiter Jakob Kehlet de wedstrijd plots stil te leggen na een duel bij de zijlijn. De scheidsrechter liep vervolgens naar de rand van het strafschopgebied van het thuisland af, waar hij naar een gat in de grasmat wees.

De Oostenrijkse doelman Alexander Schlager nam poolshoogte en probeerde het gat met de hand snel te dichten, maar zonder succes. De sluitpost liet vervolgens aan zijn ploeggenoten en tegenstanders zien hoe diep het gat was, door er met een been in te stappen. Daarbij verdween zijn voet tot voorbij de enkel in de grasmat. Nadat meerdere mensen met emmers zand het veld hebben gerepareerd, kan het duel na een periode van zo’n zeven minuten weer worden hervat.

Op het moment van stilleggen stond Oostenrijk met 1-0 voor tegen de Cyprioten, na een rake strafschop van Marcel Sabitzer na 54 minuten spelen. In het restant van het duel ging het niet meer mis voor het thuisland, waardoor de ploeg van Ralf Rangnick nog altijd foutloos is in de kwalificatiecyclus: negen punten uit drie duels.

