‘Wouter Goes is voor mij het voorbeeld van hoe een prof moet zijn’

Jong Oranje-speler Wouter Goes
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
8 september 2025, 13:38

Rav van den Berg is de nieuwe aanvoerder van Jong Oranje, met Wouter Goes als zijn stand-in, zo maakt Michael Reiziger bekend in gesprek met ESPN. De bondscoach is lovend over zijn nieuwe captain en heeft ook mooie woorden over voor Goes.

Devyne Rensch droeg tot afgelopen zomer de aanvoerdersband bij Jong Oranje. De verdediger van AS Roma is inmiddels niet meer speelgerechtigd bij het Nederlandse beloftenteam, dus moest Reiziger een nieuwe aanvoerder kiezen. Daarin is de keuze gevallen op Van den Berg, met Goes als zijn tweede keuze.

Van den Berg was deze zomer dicht bij een transfer van Middlesbrough naar Feyenoord, maar vertrok uiteindelijk naar 1. FC Köln. “Rav van den Berg is mijn eerste aanvoerder en Wouter Goes mijn tweede”, maakt Reiziger desgevraagd duidelijk aan ESPN. “Rav heeft uitstraling en een soort heerschappij over de groep in hoe hij is”, legt de bondscoach uit.

“Wouter is voor mij ook een voorbeeld hoe een prof moet zijn, qua vechtlust”, verklaart Reiziger ook de keuze voor zijn tweede aanvoerder. “Die twee zijn voor mij wel echt voorbeelden.” Van den Berg zal dinsdag voor het eerst met de band om zijn arm spelen, wanneer Jong Oranje in Venlo tegen Jong Israël speelt.

