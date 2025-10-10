Live voetbal 1

Pachuca-voorzitter onthult: Ajax informeert naar Alexei Dominguez (20)

Alexei Dominguez van Pachuca met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realties
1 reactie
Frank Hoekman
10 oktober 2025, 19:36

Ajax heeft bij Pachuca geïnformeerd naar aanvaller Alexei Dominguez. Dat onthult voorzitter Armando Martínez van de Mexicaanse club - die sinds enkele jaren een samenwerkingsverband met de Amsterdammers heeft - tegenover de Spaanse krant MARCA.

De twintigjarige Dominguez, die met een lengte van 1.71 meter gerust 'klein' mag worden genoemd, is een rechtsbenige rechtsbuiten/rechtshalf. De bij Pachuca opgeleide aanvaller kwam dit seizoen zeven keer in actie in competitieverband, waarin hij eenmaal trefzeker was. Daarnaast was hij afgelopen zomer op het WK voor clubteams basisspeler tegen Red Bull Salzburg (1-2 verlies), Real Madrid (3-1 verlies) en Al-Hilal (2-0 verlies). Momenteel is hij met Mexico Onder-20 actief op het WK. Afgelopen woensdag stond Dominguez 78 minuten in het veld in de achtste finale tegen Chili, die door de Mexicanen met 1-4 werd gewonnen. Morgen (zaterdag) wacht een confrontatie met Argentinië in de kwartfinale.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met MARCA bevestigt Pachuca-voorzitter Martínez dat twee van zijn spelers in de belangstelling staan van Europese clubs: Elías Montiel en Dominguez. "Ze spelen hier sinds hun tiende, elfde levensjaar. Europese teams hebben al geïnformeerd naar Montiel en zijn zeer geïnteresseerd in hem, net als bij Alexei. Ajax heeft belangstelling getoond en was erg onder de indruk van zijn ontwikkeling", aldus de voorzitter.

Ajax onderhoudt sinds 2022 een samenwerkingsverband met Pachuca. Dat werd in maart van dit jaar verlengd tot medio 2030. "Het hoofddoel van deze samenwerking is kennisuitwisseling op het gebied van talentontwikkeling en het scouten van talent in Mexico", schreef Ajax bij die gelegenheid. Marijn Beuker, directeur voetbal van de Amsterdammers legde uit:"Deze samenwerking is van cruciaal belang geweest bij het op één lijn brengen van beide clubs rond een gedeelde visie op de ontwikkeling van voetbaltalent en de uitwisseling van expertise. We zetten ons in om deze langetermijnrelatie voort te zetten, wat onze clubs zal versterken en zal bijdragen aan de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal door onze gezamenlijke inspanningen."

jurgen😎👍
5 Reacties
0 Dagen lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die Kroes is wel goed bezig. Helaas moeten wij het met te Kloese doen.

