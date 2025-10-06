Live voetbal

Antony schiet bal vol op liggende tegenstander en slaat wild met zijn armen om zich heen

Niels Hassfeld
6 oktober 2025

Antony heeft zich zondag van zijn slechtste kant laten zien in het duel met Espanyol (1-2 zege). De Braziliaan schoot de bal van heel dichtbij vol op een liggende tegenstander. Toen een andere speler van Espanyol verhaal ging halen, verloor Antony zijn zelfbeheersing.

Antony heeft zich in het duel van Real Betis met Espanyol flink laten gaan. Vlak voor rust gaf de buitenspeler Pere Milla een duw in de rug, die daardoor tegen Natan aan viel. Toen de middenvelder van Espanyol op de grond lag, kreeg Antony de bal voor de voeten. Die ramde hij van heel dichtbij vol tegen het lichaam van zijn tegenstander aan.

Terwijl de buitenspeler wegliep van het tafereel, besloot Espanyol-aanvoerder Javier Puado zich ermee te bemoeien. De buitenspeler ging verhaal halen bij Antony, die hier niet van gediend bleek. De voormalig Ajacied begon vervolgens wild om zich heen te slaan met zijn armen en gooide daarbij de bal hard naar de grond.

Wat volgde was een opstootje met spelers van beide ploegen, waarna Antony en Puado het ook verbaal met elkaar aan de stok kregen. Uiteindelijk kregen beide spelers een gele kaart. Op het moment van de actie van Antony stond het 1-0 voor Espanyol door een goal van Pol Lozano. In de tweede helft wist Betis het nog om te draaien via Juan Hernández en Abdessamad Ezzalzouli.

➡️ Meer voetbalnieuws

