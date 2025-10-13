Het is chaos bij de nationale ploeg van Equatoriaal-Guinea. De bond heeft bondscoach Juan Micha ontslagen en daarnaast verschillende belangrijke spelers uit de selectie gezet. Het team weigerde afgelopen week namelijk naar Malawi af te reizen voor een WK-kwalificatiewedstrijd. Er dreigen nu sancties vanuit de FIFA.

Equatoriaal-Guinea zou donderdagavond op bezoek gaan bij Malawi in de Afrikaanse kwalificatiecyclus voor het WK van komende zomer. Voorafgaand aan het duel weigerden de sleutelspelers van het land om naar Malawi af te reizen. Dit zou mede komen door de aanhoudende klachten over de omstandigheden en het geld. De belangrijkste reden voor het weigeren te vliegen ligt elders.

De selectie van Equatoriaal-Guinea zou in eerste instantie op woensdagavond naar Malawi vliegen, maar kreeg pas op die avond te horen dat de vlucht was verzet naar donderdagochtend. Die ochtend bleek de vlucht uitgesteld naar de middag, waardoor de selectie pas vlak voor de aftrap bij het stadion in Malawi zou kunnen aankomen. De sleutelspelers van Equatoriaal-Guinea besloten daarop niet in het vliegtuig te stappen, waardoor er een streep door het duel ging.

Voor de voetbalbond van Equatoriaal-Guinea was dit een reden om in te grijpen en werd besloten Micha op straat te zetten. “Het Ministerie van Sport heeft spelers die zijn opgeroepen voor deze FIFA-wedstrijden en die denken dat ze hun land kunnen blijven verdedigen, de mogelijkheid gegeven om zich op een lijst te laten zetten”, schreef de bond verder in een verklaring. Iedereen die zich niet op de lijst liet zetten, heeft zich daarmee teruggetrokken uit de selectie. Verschillende basisspelers, waaronder aanvoerder Emilio Nsue, zijn uit de selectie gezet voor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Liberia. Dat duel wordt op maandagmiddag gespeeld. Overigens kon Equatoriaal-Guinea het WK voorafgaand aan dat duel al niet meer bereiken.

