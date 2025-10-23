Een kansloze wedstrijd werd het voor Ajax op bezoek bij Chelsea, na de vroege rode kaart voor Kenneth Taylor. Dat is de conclusie van de Nederlandse kranten. De Telegraaf is mild en vindt dat trainer John Heitinga vooral pech heeft.

Dat blijkt uit de kop van de ochtendkrant: 'Pech achtervolgt trainer John Heitinga', valt er te lezen. Ajax zocht in de sportieve duisternis, waarin het al weken rondwaart, tegen Chelsea angstvallig naar lichtpuntjes. Maar na ruim een kwartier, een rode kaart van Kenneth Taylor en direct daarna een treffer van Marc Guiu werd duidelijk dat het weer een gitzwarte avond zou worden voor John Heitinga (5-1).'

De Telegraaf vraagt zich af welke conclusie er intern bij Ajax wordt getrokken na dit duel. Het uitvak maakte een duidelijk statement door ‘Johnny rot op’ te zingen, nadat Oscar Gloukh al vroegtijdig werd gewisseld. “Ook Alex Kroes zal niet lekker op zijn stoeltje hebben gezeten, want hij was degene die in een interview met Ajax Life aangaf dat de positie van Heitinga onhoudbaar zou worden als het hele stadion zich tegen hem zou keren”, schrijft Verweij.

Uit de analyse van Verweij komt duidelijk naar voren dat de nederlaag niet louter aan de spelers of de coach ligt, maar aan een samenloop van ongelukkige factoren: 'De conclusie kan namelijk ook zijn dat tegen zo veel pech niet valt op te voetballen', stelt de ochtendkrant. 'Als Heitinga tegen FC Twente een kwart van de pech die hij in Londen had aan geluk heeft, dan moet dat een driepunter opleveren.'

De Volkskrant is van mening dat Ajax kamikazevoetbal heeft gespeeld om Stamford Bridge: 'Jong Chelsea was veel te sterk voor dit Ajax', is de conclusie. 'Ajax mocht van geluk spreken dat Chelsea, dat eerder had verloren van Bayern en gewonnen van Mourinho’s Benfica, deze avond de prioriteit gaf aan de Premier League en dit duel als een training uitspeelde'