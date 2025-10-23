Supporters van Aston Villa zijn na de Europa League-nederlaag van donderdag tegen Go Ahead Eagles (2-1) niet blij met . De Argentijnse doelman van de Engelse club was na het eindsignaal de eerste speler die richting de kleedkamer beende.

Het werd donderdag een avond om gauw te vergeten voor Aston Villa. De ploeg van trainer Unai Emery kwam in Deventer nog wel op voorsprong dankzij een vroeg doelpunt van Evan Guessand, maar via treffers van Mathis Suray en Mats Deijl wist Go Ahead de wedstrijd toch nog verrassend te kantelen.

Emi Buendía was de schlemiel aan de kant van Aston Villa: de aanvallende middenvelder miste elf minuten voor tijd een strafschop en liet zo de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker onbenut. Toch was Buendía na het laatste fluitsignaal de eerste om zich te melden bij het uitvak: hij excuseerde zich en bedankte de meegereisde supporters van Aston Villa voor hun steun.

Dat gold niet voor ploeggenoot Martínez: op televisie was te zien hoe de keeper snel wegdook in de catacombe van De Adelaarshorst. Die beelden van Martínez zetten kwaad ploeg bij veel fans van Aston Villa en andere kijkers online.

“Emi Martínez meteen richting de spelerstunnel. Ga je fans bedanken, man”, briest iemand op X. Een ander reageert met: “Martínez loopt meteen van het veld zonder de fans de bedanken. Verdwijn uit mijn club.”

Een overzicht van de berichten op X over Emiliano Martínez: