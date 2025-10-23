Er is bij Feyenoord crisisoverleg gaande over de wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos. Woensdagavond werd duidelijk dat het duel door storm Benjamin vervroegd zou worden naar 16.30, maar inmiddels blijkt dat de storm eerder toeslaat. Mogelijk wordt er op een ander tijdstip afgetrapt in De Kuip. Om 12.00 uur wordt er een beslissing genomen.

Meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza zegt tegenover de Stentor dat het onverstandig is dat Feyenoord de wedstrijd tegen de Griekse club heeft verplaatst, omdat Feyenoord door om 16.30 uur te spelen tijdens de wedstrijd juist de meeste wind zal pakken. De storm komt namelijk eerder aan dan in eerste instantie verwacht werd.

Dat lijkt Feyenoord nu zelf ook door te hebben. Het Instagram-account HierOpZuid laat weten dat er gesproken wordt over het opnieuw verzetten van het Europa League-duel. "De storm komt eerder dan verwacht, waardoor er sinds 09.00 uur s'ochtends spoedoverleg gaande is", meldt het account op sociale media.

Bovenstaande wordt ook gemeld door RTV Rijnmond: "Partijen zitten op dit moment om de tafel over het doorgaan van de wedstrijd. Dat zijn stadiondirectie, gemeente, politie, de Veiligheidsregio, meteorologen en andere betrokken partijen."

De insteek van het overleg zou volgens HierOpZuid zijn om de wedstrijd in plaats van 16.30 uur om 21.00 uur te spelen, omdat de storm later op de avond zou wegtrekken uit Rotterdam. Ook wordt besproken dat de wedstrijd eventueel vrijdag om 12.00 uur kan worden gespeeld. In dat geval zou de thuiswedstrijd van PSV opschuiven naar zondagavond 20.00 uur: "Zeker is dat de driehoek zich hiermee niet populair maakt."

De Telegraaf meldt dat er om 12.00 uur een beslissing genomen zal worden over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos.

Update: wedstrijd afgelast

Inmiddels heeft de goed ingevoerde clubwatcher Rutger Vinke bekendgemaakt dat de wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos niet door zal gaan. De wedstrijd is afgelast.