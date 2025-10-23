Live voetbal

Feyenoord in crisisoverleg door storm: duel met Panathinaikos mogelijk wéér verzet

Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
23 oktober 2025, 10:35   Bijgewerkt: 12:03

Er is bij Feyenoord crisisoverleg gaande over de wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos. Woensdagavond werd duidelijk dat het duel door storm Benjamin vervroegd zou worden naar 16.30, maar inmiddels blijkt dat de storm eerder toeslaat. Mogelijk wordt er op een ander tijdstip afgetrapt in De Kuip. Om 12.00 uur wordt er een beslissing genomen.

Meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza zegt tegenover de Stentor dat het onverstandig is dat Feyenoord de wedstrijd tegen de Griekse club heeft verplaatst, omdat Feyenoord door om 16.30 uur te spelen tijdens de wedstrijd juist de meeste wind zal pakken. De storm komt namelijk eerder aan dan in eerste instantie verwacht werd.

Artikel gaat verder onder video

Dat lijkt Feyenoord nu zelf ook door te hebben. Het Instagram-account HierOpZuid laat weten dat er gesproken wordt over het opnieuw verzetten van het Europa League-duel. "De storm komt eerder dan verwacht, waardoor er sinds 09.00 uur s'ochtends spoedoverleg gaande is", meldt het account op sociale media.

Bovenstaande wordt ook gemeld door RTV Rijnmond: "Partijen zitten op dit moment om de tafel over het doorgaan van de wedstrijd. Dat zijn stadiondirectie, gemeente, politie, de Veiligheidsregio, meteorologen en andere betrokken partijen."

De insteek van het overleg zou volgens HierOpZuid zijn om de wedstrijd in plaats van 16.30 uur om 21.00 uur te spelen, omdat de storm later op de avond zou wegtrekken uit Rotterdam. Ook wordt besproken dat de wedstrijd eventueel vrijdag om 12.00 uur kan worden gespeeld. In dat geval zou de thuiswedstrijd van PSV opschuiven naar zondagavond 20.00 uur: "Zeker is dat de driehoek zich hiermee niet populair maakt."

De Telegraaf meldt dat er om 12.00 uur een beslissing genomen zal worden over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos.

Update: wedstrijd afgelast

Inmiddels heeft de goed ingevoerde clubwatcher Rutger Vinke bekendgemaakt dat de wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos niet door zal gaan. De wedstrijd is afgelast.

Lees ook:
Ayase Ueda Feyenoord

Feyenoord - Panathinaikos en AZ - Slovan Bratislava vervroegd door storm Benjamin

  Gisteren, 22:47
  • Gisteren, 22:47
UTrecht Lyon

Olympique Lyon gebruikte niet-speelgerechtigde speler tegen FC Utrecht

  Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Feyenoord - Panathinaikos

Feyenoord - Panathinaikos op tv: EL-duel gratis te zien via Ziggo Sport

  Gisteren, 16:19
  • Gisteren, 16:19
Copa
Copa
avatar

Niet vervroegen, maar verlaten. De storm zal Zuid Holland tegen tien uur achter zich hebben gelaten aldus de zelf benoemde meteoroloog Copa. Ze zouden het ook aan Aad de Mos kunnen vragen

Kramer
Kramer
avatar

Hoe ziet het veld eruit om 21:00? 😅 Zal wel vrijdag middag worden dit..

Kipo
Kipo
avatar

Ik denk dat dat wel meevalt, het gaat vooral om de wind. De regen lijkt mee te vallen. Ik heb liever dat het 21u word dan hoef ik niet eerder weg van werk. Nu kon ik makkelijk vrij krijgen om eerder weg te gaan straks maar er zullen genoeg mensen zijn die dit niet zo makkelijk kunnen, hoop vooral op een volle Kuip vanmiddag/vanavond.

Kramer
Kramer
@😂jurgen😂 hopelijk heb je een mooie wedstrijd! Ik zal lekker voor de tv zitten met warme choco.😝

descheids
descheids
Goed dat FCUpdate dit artikel blijf bijhouden. Ik ben benieuwd hoe laat er afgetrapt gaat worden. Lijkt mij wel drama voor de supporterts. Moeten zij niet werken dat de wedstrijd elk moment naar elk moment verplaatst kan worden last minute? Misschien minder problemen dan in de top van het voetbal bij Ajax of PSV waar dit ondenkbaar zou zijn.

Deblauwe1
Deblauwe1
Topvoetbal hebben we gisteravond gezien in Londen

descheids
descheids
Inderdaad. CHAMPIONSLEAGUE is altijd het allerhoogste niveau dan de spek en bonen league. Het is als dat PSV en Ajax eredivisie spelen en feijenoord KKD

Ɗohan Jerksen
Ɗohan Jerksen
@Deblauwe1 Laat gaat. Dat account is er alleen om te trollen en provoceren. Aan dit soort accounts zou @FCupdate wat moeten doen.

0laf
0laf
@descheids helaas was alleen de jeugdploeg van Chelsea van CL niveau.

Derk62
Derk62
Ja ze werden zonder wind van het veld geblazen

Feyenoord - Panathinaikos

Feyenoord
18:45
Panathinaikos
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Dinamo Zagreb
2
4
6
2
Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
2
3
6
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Braga
2
3
6
5
Lyon
2
3
6
6
Lille
2
2
6
7
Porto
2
2
6
8
Plzeň
2
3
4
9
Betis
2
2
4
10
Freiburg
2
1
4
11
Ferencváros
2
1
4
12
Panathinaikos
2
2
3
13
Celta
2
1
3
14
Basel
2
1
3
15
Go Ahead
2
0
3
16
Roma
2
0
3
17
Brann
2
0
3
18
Genk
2
0
3
19
Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahçe
2
-1
3
21
Ludogorets
2
-1
3
22
Sturm
2
-1
3
23
Stuttgart
2
-1
3
24
FCSB
2
-1
3
25
Nottm Forest
2
-1
1
26
Crvena zvezda
2
-1
1
27
Bologna
2
-1
1
28
Celtic
2
-2
1
29
PAOK
2
-2
1
30
Maccabi TA
2
-2
1
31
Nice
2
-2
0
32
Rangers
2
-2
0
33
Utrecht
2
-2
0
34
Feyenoord
2
-3
0
35
Salzburg
2
-3
0
36
Malmö
2
-4
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

