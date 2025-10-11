Feyenoord Legends tegen Celtic op tv: hoe laat en op welke zender?

De Kuip staat zondag in het teken van een bijzondere wedstrijd: de Feyenoord Legends nemen het op tegen Celtic Legends. De aftrap is om 13.00 uur en de wedstrijd wordt uitgezonden op tv. Maar op welke zender?

Onder anderen Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Patrick Paauwe, Graziano Pellè en Karim El Ahmadi trekken nog één keer het rood-witte shirt aan. De opbrengst van het duel komt volledig ten goede aan de Feyenoord Foundation, die zich inzet voor maatschappelijke projecten in Rotterdam.

Zo kijk je Feyenoord – Celtic Legends live

Kun je er zondag niet bij zijn in De Kuip? Het duel is ook te zien op Ziggo Sport en Feyenoord ONE. Vanaf 12.30 uur begint de live-uitzending op Feyenoord ONE met een uitgebreide voorbeschouwing, waarin ook diverse oud-spelers aan het woord komen. De camera’s volgen de Legends van dichtbij, zelfs in de kleedkamer. Er zijn ook rustinterviews en een nabeschouwing.

Meer dan een wedstrijd

Rondom het stadion is er zondag volop beleving met muziek, spellen en activiteiten voor supporters. Op het Heineken Supportersplein kun je zelfs op de foto met de Europacup I uit 1970. Destijds won Feyenoord in de finale van Celtic. In het stadion start kort voor de aftrap een speciale pre-match show, gevolgd door het iconische You’ll Never Walk Alone, dat beide clubs verbindt.

De volledige opbrengst van de Legends Match gaat naar de Feyenoord Foundation, die zich inzet voor een gezond leven en talentontwikkeling in de regio Rotterdam.

Dit zijn de Feyenoord Legends

Het team staat zondag onder leiding van Bert van Marwijk en Giovanni van Bronckhorst. De namen die inmiddels bevestigd zijn: Graziano Pellè, Dirk Kuyt, Daryl Janmaat, André Bahia, Karim El Ahmadi, Patrick Paauwe, Salomon Kalou, Ruben Schaken, Hossam Ghaly, Eljero Elia, Jan-Arie van der Heijden, Pierre van Hooijdonk, Glenn Loovens, Diego Biseswar, Brad Jones, Johan Elmander, Tomasz Rzasa, Eric Botteghin, Ali Boussaboun, Henk Timmer, Igor Korneev, Thomas Buffel, Pascal Bosschaart en Karim Saïdi.

Royston Drenthe is vanwege een blessure niet in staat om te spelen, terwijl Nuri Sahin en Bonaventure Kalou zich om persoonlijke redenen hebben teruggetrokken.

