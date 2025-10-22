Feyenoord - Panathinaikos op tv: EL-duel gratis te zien via Ziggo Sport

Feyenoord ontvangt in de derde speelronde van de competitiefase van de Europa League het Griekse Panathinaikos. De Rotterdammers hopen na twee nederlagen nu wel een succes te kunnen boeken. Ziggo Sport zendt Feyenoord - Panathinaikos op donderdag 23 oktober live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Feyenoord - Panathinaikos?

Het duel in De Kuip begint om 18.45 uur. De UEFA heeft de Duitse scheidsrechter Harm Osmers aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt geassisteerd door landgenoten Dominik Schaal en Christian Gittelmann, terwijl de vierde official Florian Exner is. De VAR komt ook uit Duitsland is is Christian Dingert, hij wordt op zijn beurt geassisteerd door Bastian Dankert.

Hoe staat Panathinaikos ervoor in de Europa League?

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van interim-trainer Christos Kontis begon de Europa League-campagne goed met een 1-4 overwinning op bezoek bij het Zwitserse Young Boys. In de tweede wedstrijd ging de Griekse grootmacht echter onderuit. In eigen huis werd er met 1-2 verloren van Go Ahead Eagles. Daardoor staat Panathinaikos na twee speelronden op een twaalfde plek in de competitiefase van de Europa League.

Feyenoord is nog puntloos in het tweede Europese toernooi. Op bezoek bij het Portugese SC Braga werd een 1-0 nederlaag geleden, terwijl de ploeg van trainer Robin van Persie drie weken geleden met 0-2 onderuit ging in de eigen Kuip tegen Aston Villa. Momenteel staat Feyenoord op eeen 34ste plaats in de competitiefase.

Op welke zender wordt Feyenoord - Panathaikos uitgezonden?

Het duel tussen Feyenoord en Panathinaikos is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je tóch gratis naar Feyenoord - Panathinaikos als je geen Ziggo-klant bent