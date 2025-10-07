Wilfred Genee begint eigen YouTube-kanaal voor verdiepende interviews nadat Talpa zijn voorstellen afwees

Wilfred Genee werkt momenteel hard aan een YouTube-kanaal om verdiepende interviews te kunnen maken, zo geeft hij aan in zijn podcast Zo lang het leuk is. De presentator van Vandaag Inside heeft meerdere voorstellen voor dergelijke programma’s bij Talpa neergelegd, maar dat past niet binnen het zenderprofiel.

Genee hoopt al langer op een eigen programma waarin hij met zijn gasten meer de diepte in kan gaan dan bij Vandaag Inside het geval is. De presentator heeft hiervoor meerdere voorstellen ingediend bij zijn werkgever Talpa, maar die zijn allemaal afgewezen. “Dat kan niet bij SBS”, legt hij uit. “Ik moet het accepteren, gelet op het businessmodel.”

Omdat Genee zijn droom om diepte-interviews af te nemen niet wil opgeven, heeft hij besloten het heft in eigen handen te nemen. De presentator wil zijn interviews gaan uitzenden via een eigen YouTube-kanaal, dat momenteel in ontwikkeling is. Genee heeft daarover gesproken met de manager van Andy van der Meijde, die na zijn carrière als profvoetballer ook een YouTube-kanaal begon.

Naar aanleiding van de onthulling van Genee besloot De Telegraaf navraag te doen bij Talpa over de afgewezen voorstellen. “We zijn voortdurend in gesprek met onze presentatoren. De inhoud van die gesprekken blijft intern”, liet het netwerk weten verder niet op de zaak in te gaan.