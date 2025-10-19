Bas Sibum hoeft zich voorlopig absoluut geen zorgen te maken over een ontslag bij Heracles Almelo. De trainer krijgt het volste vertrouwen van technisch directeur Nico-Jan Hoogma. Ook na de schandalige 0-7 nederlaag tegen Feyenoord.

Het was ook wat geweest als Hoogma de beslissing had genomen om Sibum op straat te zetten. Diezelfde Hoogma stelde de coach afgelopen zomer namelijk zelf aan, en legde Sibum zelfs voor drie seizoenen vast. Dat komt omdat de technisch directeur overtuigd is van de kwaliteiten van de voormalig middenvelder. Dat is hij ook als het minder gaat.

Artikel gaat verder onder video

Met acht verliespartijen in negen wedstrijden overweegt Hoogma namelijk niet om Sibum te ontslaan, zo laat hij weten aan journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost: "Totaal niet. Ik heb 100 procent vertrouwen in hem", is de korte reactie van de beleidsbepaler.

Supporters denken daar anders over. Ze lieten zondag in de wedstrijd tegen Feyenoord hun onvrede blijken en zongen 'Bassie, rot op, Bassie rot op'. Ondanks dat Sibum de steun van het grootste deel van de supporters kwijt is, staat zijn baas nog volledig achter hem.