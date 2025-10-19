Koploper Feyenoord vernedert dramatisch Heracles in Almelo: 0-7

Eredivisiekoploper Feyenoord heeft zondag keihard uitgehaald op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo. Na 90 minuten voetballen stond er mede dankzij een hattrick van topscorer een 0-7 overwinning op het bord voor het elftal van Robin van Persie. Zijn Almelose collega Bas Sibum ziet zijn positie ondertussen nog wankeler worden.

De geplaagde Sibum besloot tijdens de interlandperiode in te grijpen bij Heracles en een keeperswissel door te voeren. Fabian de Keijzer verloor zijn basisplaats aan Timo Jansink (19), die tegen Feyenoord zijn Eredivisiedebuut mocht maken. Van Persie kreeg voorafgaand aan het duel in Almelo een domper te verwerken: Tsuyoshi Watanabe voegde zich als volgende centrale verdediger bij de ziekenboeg. Duizenddingendoekje Gijs Smal stond daarom in het centrum naast Anel Ahmedhozic.

Artikel gaat verder onder video

Heracles was van plan te gaan 'stormen' tegen de koploper, maar daar kwam in de praktijk maar weinig van terecht. Feyenoord nam na zeven minuten al een voorsprong. Nadat Ajdin Hrustic een onzuivere pass van achteruit niet onder controle kreeg haalde Ueda van buiten de zestien uit. Zijn lage schot was Jansink te machtig en sloeg via de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Anis Hadj Moussa hielp vervolgens een grote kans op de tweede goal om zeep door zelfzuchtig niet af te leggen op de volledig vrijstaande Leo Sauer, maar tekende even later met dank aan een pijnlijke blunder van Jansink zelf voor de 0-2. Givairo Read werd daarna al na een halfuur spelen naar de kant gehaald. De rechtsback ontsnapte met geel op zaak aan een tweede prent, Van Persie wilde geen risico's lopen en bracht Jordan Lotomba als zijn vervanger. Ueda ging daarna vrolijk verder met wat hij al het hele seizoen doet: scoren. Eerst trof hij van dichtbij doel op aangeven van Sauer - de vijfduizendste Eredivisiegoal in de geschiedenis van Feyenoord. Even later kreeg de Japanner een afgeslagen hoekschop voor zijn voeten en bepaalde hij de ruststand op 0-4.

Van Persie besloot in de rust om Ueda en linksback Jordan Bos in de kleedkamer achter te laten, ongetwijfeld met het oog op de aanstaande confrontaties met Panathinaikos en PSV. Cyle Larin kreeg daarom een helft de tijd om zich te laten zien op de spitspositie, terwijl Jan Plug als vervanger van Bos in het centrum kwam te spelen en Smal daardoor weer op zijn 'eigen' linksbackpositie terechtkwam. Larin dacht een minuut na rust al de vijfde Feyenoord-goal te hebben gemaakt, maar stond buitenspel op het moment dat Smal de voorzet gaf die door de Canadees werd binnengekopt. Even later was het alsnog raak, toen aanvoerder Sem Steijn snoeihard binnen pegelde op aangeven van Lotomba: 0-5. Drie minuten later tekende Hadj Moussa met zijn tweede van de wedstrijd voor de 0-6, waarna Feyenoord wat gas terugnam en Van Persie nog wat invallers kon brengen. Eén daarvan, Gonçalo Borges, dook tien minuten voor tijd voor de neus van Jansink op en tekende met zijn eerste Feyenoord-goal voor de 0-7. "Bassie bedankt", scandeerde het Almelose publiek cynisch richting Sibum.

Door de zege gaat Feyenoord met 25 punten uit negen wedstrijden weer alleen aan kop in de Eredivisie. Volgende week wacht het treffen met nummer twee PSV, dat drie punten minder heeft. Heracles blijft met drie uit negen hekkensluiter.

Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.