Koploper Feyenoord vernedert dramatisch Heracles in Almelo: 0-7

Eredivisiekoploper Feyenoord heeft zondag keihard uitgehaald op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo. Na 90 minuten voetballen stond er mede dankzij een hattrick van topscorer Ayase Ueda een 0-7 overwinning op het bord voor het elftal van Robin van Persie. Zijn Almelose collega Bas Sibum ziet zijn positie ondertussen nog wankeler worden.
De geplaagde Sibum besloot tijdens de interlandperiode in te grijpen bij Heracles en een keeperswissel door te voeren. Fabian de Keijzer verloor zijn basisplaats aan Timo Jansink (19), die tegen Feyenoord zijn Eredivisiedebuut mocht maken. Van Persie kreeg voorafgaand aan het duel in Almelo een domper te verwerken: Tsuyoshi Watanabe voegde zich als volgende centrale verdediger bij de ziekenboeg. Duizenddingendoekje Gijs Smal stond daarom in het centrum naast Anel Ahmedhozic.
Heracles was van plan te gaan 'stormen' tegen de koploper, maar daar kwam in de praktijk maar weinig van terecht. Feyenoord nam na zeven minuten al een voorsprong. Nadat Ajdin Hrustic een onzuivere pass van achteruit niet onder controle kreeg haalde Ueda van buiten de zestien uit. Zijn lage schot was Jansink te machtig en sloeg via de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Anis Hadj Moussa hielp vervolgens een grote kans op de tweede goal om zeep door zelfzuchtig niet af te leggen op de volledig vrijstaande Leo Sauer, maar tekende even later met dank aan een pijnlijke blunder van Jansink zelf voor de 0-2. Givairo Read werd daarna al na een halfuur spelen naar de kant gehaald. De rechtsback ontsnapte met geel op zaak aan een tweede prent, Van Persie wilde geen risico's lopen en bracht Jordan Lotomba als zijn vervanger. Ueda ging daarna vrolijk verder met wat hij al het hele seizoen doet: scoren. Eerst trof hij van dichtbij doel op aangeven van Sauer - de vijfduizendste Eredivisiegoal in de geschiedenis van Feyenoord. Even later kreeg de Japanner een afgeslagen hoekschop voor zijn voeten en bepaalde hij de ruststand op 0-4.
Van Persie besloot in de rust om Ueda en linksback Jordan Bos in de kleedkamer achter te laten, ongetwijfeld met het oog op de aanstaande confrontaties met Panathinaikos en PSV. Cyle Larin kreeg daarom een helft de tijd om zich te laten zien op de spitspositie, terwijl Jan Plug als vervanger van Bos in het centrum kwam te spelen en Smal daardoor weer op zijn 'eigen' linksbackpositie terechtkwam. Larin dacht een minuut na rust al de vijfde Feyenoord-goal te hebben gemaakt, maar stond buitenspel op het moment dat Smal de voorzet gaf die door de Canadees werd binnengekopt. Even later was het alsnog raak, toen aanvoerder Sem Steijn snoeihard binnen pegelde op aangeven van Lotomba: 0-5. Drie minuten later tekende Hadj Moussa met zijn tweede van de wedstrijd voor de 0-6, waarna Feyenoord wat gas terugnam en Van Persie nog wat invallers kon brengen. Eén daarvan, Gonçalo Borges, dook tien minuten voor tijd voor de neus van Jansink op en tekende met zijn eerste Feyenoord-goal voor de 0-7. "Bassie bedankt", scandeerde het Almelose publiek cynisch richting Sibum.
Door de zege gaat Feyenoord met 25 punten uit negen wedstrijden weer alleen aan kop in de Eredivisie. Volgende week wacht het treffen met nummer twee PSV, dat drie punten minder heeft. Heracles blijft met drie uit negen hekkensluiter.
Dit gebeurt er als je duels wint hoge druk zet op het juiste moment en gewoon goed en snel samenspeelt !!! Hattrick voor Ueda die nu al meer gescoord heeft dan elke andere persoon in de eredivisie!!!! JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAA ROOKIE VAN PERSIE!!!!!!!!!!!!!!! JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAA ROOKIE VAN PERSIE!!!!!!!!!!!!!
Heerlijke wedstrijd. Geen tegendoelpunt, 7 doelpunten gemaakt, 3 punten en heerlijk uitlopen op de de concurrent..... oja ook nog op dit moment de topscorer binnen de selectie. En voor de 3 haters op deze site 👋👋👋
het 2de team dit weekend dat thuis HELEMAAL niks te vertellen had geen goal heeft gemaakt en vernederd werdt in eigen huis..... goh... wat een leuk weekend dit !! de TOP3 van Nederland wint netjes zn wedstrijden zonder al teveel moeite! ik zie het niet somber in Feyenoord....
Lekkere uitslag, zo kan je met vertrouwen Paok ontvangen.
@jabadabadoe correct, Panathinaikos. Was op het verkeerde been gebracht door de afkorting PAO die ze gebruiken.
@jurgen😎👍 ja ik heb niets gezien van de wedstrijden dit weekend, alleen een samenvatting van mijn club dat steeds verder afglijdt. Moest vandaag huppelen in Amsterdam.
@kramer ik zou kunnen zeggen kijk de highlights van ajax az maar daar ga je niet vrolijk van worden. eerste 25 min ging best goed ajax goede kansen ... maar ik weet niet precies hoe... daarna ging het bergafwaarts backs compleet overlopen , mensen dekken niet door..... afspraken die vtv gemaakt zijn werden niet gehouden .... je zal het wel zien
Interessante wedstrijd. Kunnen we het volgende uit concluderen.
Conclusie: Feijenoord is het heracles van Europa. En dan in de spek en bonen league vergelijking uiteraard hahaha
@pietjan, PSV en Ajax spelen CHAMPIONS LEAGUE, dat kan je niet vergelijken met de spek en bonen league waarin feijenoord speelt. Maar in vergelijking speelt feijenoord dus KKD in Europa terwijl PSV en Ajax eredivisie spelen. Sorry voor de keiharde realiteit.
@schijt: ze komen uit in de CL maar daar is ook alles mee gezegd, ze worden daar elke keer vernederd, net als ajax in de competitie. PSV en ajax staan beiden onder feyenoord. zeker ajax heeft helemaal niks te vertellen in zowel europa als in de competitie... sorry voor de harde realiteit hahaha. dus de vergelijking is een club onder heracles....dus rkc en ado ....flappie... slim ben je niet he hahaha
