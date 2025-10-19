Live voetbal 3

Koploper Feyenoord vernedert dramatisch Heracles in Almelo: 0-7

Ueda, Valente en Sauer vieren een goal bij Heracles - Feyenoord
Foto: © Imago
22 reacties
Frank Hoekman
19 oktober 2025, 18:38

Eredivisiekoploper Feyenoord heeft zondag keihard uitgehaald op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo. Na 90 minuten voetballen stond er mede dankzij een hattrick van topscorer Ayase Ueda een 0-7 overwinning op het bord voor het elftal van Robin van Persie. Zijn Almelose collega Bas Sibum ziet zijn positie ondertussen nog wankeler worden.

De geplaagde Sibum besloot tijdens de interlandperiode in te grijpen bij Heracles en een keeperswissel door te voeren. Fabian de Keijzer verloor zijn basisplaats aan Timo Jansink (19), die tegen Feyenoord zijn Eredivisiedebuut mocht maken. Van Persie kreeg voorafgaand aan het duel in Almelo een domper te verwerken: Tsuyoshi Watanabe voegde zich als volgende centrale verdediger bij de ziekenboeg. Duizenddingendoekje Gijs Smal stond daarom in het centrum naast Anel Ahmedhozic.

Artikel gaat verder onder video

Heracles was van plan te gaan 'stormen' tegen de koploper, maar daar kwam in de praktijk maar weinig van terecht. Feyenoord nam na zeven minuten al een voorsprong. Nadat Ajdin Hrustic een onzuivere pass van achteruit niet onder controle kreeg haalde Ueda van buiten de zestien uit. Zijn lage schot was Jansink te machtig en sloeg via de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Anis Hadj Moussa hielp vervolgens een grote kans op de tweede goal om zeep door zelfzuchtig niet af te leggen op de volledig vrijstaande Leo Sauer, maar tekende even later met dank aan een pijnlijke blunder van Jansink zelf voor de 0-2. Givairo Read werd daarna al na een halfuur spelen naar de kant gehaald. De rechtsback ontsnapte met geel op zaak aan een tweede prent, Van Persie wilde geen risico's lopen en bracht Jordan Lotomba als zijn vervanger. Ueda ging daarna vrolijk verder met wat hij al het hele seizoen doet: scoren. Eerst trof hij van dichtbij doel op aangeven van Sauer - de vijfduizendste Eredivisiegoal in de geschiedenis van Feyenoord. Even later kreeg de Japanner een afgeslagen hoekschop voor zijn voeten en bepaalde hij de ruststand op 0-4.

Van Persie besloot in de rust om Ueda en linksback Jordan Bos in de kleedkamer achter te laten, ongetwijfeld met het oog op de aanstaande confrontaties met Panathinaikos en PSV. Cyle Larin kreeg daarom een helft de tijd om zich te laten zien op de spitspositie, terwijl Jan Plug als vervanger van Bos in het centrum kwam te spelen en Smal daardoor weer op zijn 'eigen' linksbackpositie terechtkwam. Larin dacht een minuut na rust al de vijfde Feyenoord-goal te hebben gemaakt, maar stond buitenspel op het moment dat Smal de voorzet gaf die door de Canadees werd binnengekopt. Even later was het alsnog raak, toen aanvoerder Sem Steijn snoeihard binnen pegelde op aangeven van Lotomba: 0-5. Drie minuten later tekende Hadj Moussa met zijn tweede van de wedstrijd voor de 0-6, waarna Feyenoord wat gas terugnam en Van Persie nog wat invallers kon brengen. Eén daarvan, Gonçalo Borges, dook tien minuten voor tijd voor de neus van Jansink op en tekende met zijn eerste Feyenoord-goal voor de 0-7. "Bassie bedankt", scandeerde het Almelose publiek cynisch richting Sibum.

Door de zege gaat Feyenoord met 25 punten uit negen wedstrijden weer alleen aan kop in de Eredivisie. Volgende week wacht het treffen met nummer twee PSV, dat drie punten minder heeft. Heracles blijft met drie uit negen hekkensluiter.

Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst en Jeroen Manschot tijdens Ajax-AZ, met als inzet zijn overtreding op Wouter Goes

Massaal onbegrip: Manschot geeft Weghorst 'slechts' geel voor elleboogstoot aan Wouter Goes

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met eerste verlies Ajax en zege PSV

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ

Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
7 22 reacties
Reageren
22 reacties
jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dit gebeurt er als je duels wint hoge druk zet op het juiste moment en gewoon goed en snel samenspeelt !!! Hattrick voor Ueda die nu al meer gescoord heeft dan elke andere persoon in de eredivisie!!!! JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAA ROOKIE VAN PERSIE!!!!!!!!!!!!!!! JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAA ROOKIE VAN PERSIE!!!!!!!!!!!!!

Willemklein1950
123 Reacties
599 Dagen lid
1.033 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jurgen😎 ????? Hoe oud ben jij eigenlijk kleutertje Jurgen ?

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

jonger dan jou groot opa willem

jabadabadoe
89 Reacties
83 Dagen lid
94 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Feyenoord had ik 0-10 moeten winnen. Wat een fail van rookie Van Persie. Ik zie het somber in voor Feyenoord.

Voetbalanalist
258 Reacties
63 Dagen lid
206 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heerlijke wedstrijd. Geen tegendoelpunt, 7 doelpunten gemaakt, 3 punten en heerlijk uitlopen op de de concurrent..... oja ook nog op dit moment de topscorer binnen de selectie. En voor de 3 haters op deze site 👋👋👋

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

het 2de team dit weekend dat thuis HELEMAAL niks te vertellen had geen goal heeft gemaakt en vernederd werdt in eigen huis..... goh... wat een leuk weekend dit !! de TOP3 van Nederland wint netjes zn wedstrijden zonder al teveel moeite! ik zie het niet somber in Feyenoord....

K. Daffie
134 Reacties
775 Dagen lid
827 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Arena, Voetbalhoofdstad, ha en jullie dan. Kunnen jullie het nog een keer uitleggen? Dit weekend 9 punten in Rotterdam. Nul in Amsterdam. Zelfs geen doelpuntje.

Quarlon
864 Reacties
1.119 Dagen lid
3.599 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heerlijk zo n wedstrijd. Had van mij 180 minuten mogen duren

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.488 Reacties
1.119 Dagen lid
18.817 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Lekkere uitslag, zo kan je met vertrouwen Paok ontvangen.

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@kramer in alle eerlijkheid dit Heracles was echt schandalig slecht. Het leken wel amateurs uit de 3e divisie . echt totale chaos achterin en niemand op het veld die instructies aan elkaar gaf. heel bijzonder.

jabadabadoe
89 Reacties
83 Dagen lid
94 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Panathinaikos is wel een ander verhaal (dan PAOK)

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.488 Reacties
1.119 Dagen lid
18.817 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jabadabadoe correct, Panathinaikos. Was op het verkeerde been gebracht door de afkorting PAO die ze gebruiken.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.488 Reacties
1.119 Dagen lid
18.817 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 ja ik heb niets gezien van de wedstrijden dit weekend, alleen een samenvatting van mijn club dat steeds verder afglijdt. Moest vandaag huppelen in Amsterdam.

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@kramer ik zou kunnen zeggen kijk de highlights van ajax az maar daar ga je niet vrolijk van worden. eerste 25 min ging best goed ajax goede kansen ... maar ik weet niet precies hoe... daarna ging het bergafwaarts backs compleet overlopen , mensen dekken niet door..... afspraken die vtv gemaakt zijn werden niet gehouden .... je zal het wel zien

descheids
401 Reacties
31 Dagen lid
615 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Interessante wedstrijd. Kunnen we het volgende uit concluderen.

  1. Feijenoord wint van de nummer laatst van de eredivisie
  2. Feijenoord wordt europees vernederd door fenerbache, braga, aston villa.

Conclusie: Feijenoord is het heracles van Europa. En dan in de spek en bonen league vergelijking uiteraard hahaha

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

hier is de volgende conclusie : FEYENOORD 1 . PSV 2 . AZ 3 ! en nu JANKEN JANKEN JANKEN!!!!!!

TripleXXX
23 Reacties
18 Dagen lid
26 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids jij bent niet helemaal goed😂😂. Wat een afschuw heb jij tegen deze club…

Pietjanhendrik
465 Reacties
89 Dagen lid
465 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

en wat zijn psv en ajax dan? het rkc en ado van europa ? haha

descheids
401 Reacties
31 Dagen lid
615 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@pietjan, PSV en Ajax spelen CHAMPIONS LEAGUE, dat kan je niet vergelijken met de spek en bonen league waarin feijenoord speelt. Maar in vergelijking speelt feijenoord dus KKD in Europa terwijl PSV en Ajax eredivisie spelen. Sorry voor de keiharde realiteit.

jabadabadoe
89 Reacties
83 Dagen lid
94 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het wordt eens tijd dat FCU tegen het 20e account van "De schtijts" optreedt

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jabadabadoe ik zie het somber in voor deschijts en zn vele accountjes.......

Pietjanhendrik
465 Reacties
89 Dagen lid
465 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@schijt: ze komen uit in de CL maar daar is ook alles mee gezegd, ze worden daar elke keer vernederd, net als ajax in de competitie. PSV en ajax staan beiden onder feyenoord. zeker ajax heeft helemaal niks te vertellen in zowel europa als in de competitie... sorry voor de harde realiteit hahaha. dus de vergelijking is een club onder heracles....dus rkc en ado ....flappie... slim ben je niet he hahaha

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dit gebeurt er als je duels wint hoge druk zet op het juiste moment en gewoon goed en snel samenspeelt !!! Hattrick voor Ueda die nu al meer gescoord heeft dan elke andere persoon in de eredivisie!!!! JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAA ROOKIE VAN PERSIE!!!!!!!!!!!!!!! JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAA ROOKIE VAN PERSIE!!!!!!!!!!!!!

Willemklein1950
123 Reacties
599 Dagen lid
1.033 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jurgen😎 ????? Hoe oud ben jij eigenlijk kleutertje Jurgen ?

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

jonger dan jou groot opa willem

jabadabadoe
89 Reacties
83 Dagen lid
94 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Feyenoord had ik 0-10 moeten winnen. Wat een fail van rookie Van Persie. Ik zie het somber in voor Feyenoord.

Voetbalanalist
258 Reacties
63 Dagen lid
206 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heerlijke wedstrijd. Geen tegendoelpunt, 7 doelpunten gemaakt, 3 punten en heerlijk uitlopen op de de concurrent..... oja ook nog op dit moment de topscorer binnen de selectie. En voor de 3 haters op deze site 👋👋👋

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

het 2de team dit weekend dat thuis HELEMAAL niks te vertellen had geen goal heeft gemaakt en vernederd werdt in eigen huis..... goh... wat een leuk weekend dit !! de TOP3 van Nederland wint netjes zn wedstrijden zonder al teveel moeite! ik zie het niet somber in Feyenoord....

K. Daffie
134 Reacties
775 Dagen lid
827 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Arena, Voetbalhoofdstad, ha en jullie dan. Kunnen jullie het nog een keer uitleggen? Dit weekend 9 punten in Rotterdam. Nul in Amsterdam. Zelfs geen doelpuntje.

Quarlon
864 Reacties
1.119 Dagen lid
3.599 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heerlijk zo n wedstrijd. Had van mij 180 minuten mogen duren

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.488 Reacties
1.119 Dagen lid
18.817 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Lekkere uitslag, zo kan je met vertrouwen Paok ontvangen.

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@kramer in alle eerlijkheid dit Heracles was echt schandalig slecht. Het leken wel amateurs uit de 3e divisie . echt totale chaos achterin en niemand op het veld die instructies aan elkaar gaf. heel bijzonder.

jabadabadoe
89 Reacties
83 Dagen lid
94 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Panathinaikos is wel een ander verhaal (dan PAOK)

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.488 Reacties
1.119 Dagen lid
18.817 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jabadabadoe correct, Panathinaikos. Was op het verkeerde been gebracht door de afkorting PAO die ze gebruiken.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.488 Reacties
1.119 Dagen lid
18.817 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 ja ik heb niets gezien van de wedstrijden dit weekend, alleen een samenvatting van mijn club dat steeds verder afglijdt. Moest vandaag huppelen in Amsterdam.

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@kramer ik zou kunnen zeggen kijk de highlights van ajax az maar daar ga je niet vrolijk van worden. eerste 25 min ging best goed ajax goede kansen ... maar ik weet niet precies hoe... daarna ging het bergafwaarts backs compleet overlopen , mensen dekken niet door..... afspraken die vtv gemaakt zijn werden niet gehouden .... je zal het wel zien

descheids
401 Reacties
31 Dagen lid
615 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Interessante wedstrijd. Kunnen we het volgende uit concluderen.

  1. Feijenoord wint van de nummer laatst van de eredivisie
  2. Feijenoord wordt europees vernederd door fenerbache, braga, aston villa.

Conclusie: Feijenoord is het heracles van Europa. En dan in de spek en bonen league vergelijking uiteraard hahaha

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

hier is de volgende conclusie : FEYENOORD 1 . PSV 2 . AZ 3 ! en nu JANKEN JANKEN JANKEN!!!!!!

TripleXXX
23 Reacties
18 Dagen lid
26 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids jij bent niet helemaal goed😂😂. Wat een afschuw heb jij tegen deze club…

Pietjanhendrik
465 Reacties
89 Dagen lid
465 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

en wat zijn psv en ajax dan? het rkc en ado van europa ? haha

descheids
401 Reacties
31 Dagen lid
615 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@pietjan, PSV en Ajax spelen CHAMPIONS LEAGUE, dat kan je niet vergelijken met de spek en bonen league waarin feijenoord speelt. Maar in vergelijking speelt feijenoord dus KKD in Europa terwijl PSV en Ajax eredivisie spelen. Sorry voor de keiharde realiteit.

jabadabadoe
89 Reacties
83 Dagen lid
94 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het wordt eens tijd dat FCU tegen het 20e account van "De schtijts" optreedt

jurgen😎👍
112 Reacties
16 Dagen lid
152 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jabadabadoe ik zie het somber in voor deschijts en zn vele accountjes.......

Pietjanhendrik
465 Reacties
89 Dagen lid
465 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@schijt: ze komen uit in de CL maar daar is ook alles mee gezegd, ze worden daar elke keer vernederd, net als ajax in de competitie. PSV en ajax staan beiden onder feyenoord. zeker ajax heeft helemaal niks te vertellen in zowel europa als in de competitie... sorry voor de harde realiteit hahaha. dus de vergelijking is een club onder heracles....dus rkc en ado ....flappie... slim ben je niet he hahaha

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - Feyenoord

Heracles Almelo
0 - 7
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
8
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel