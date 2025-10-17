FC Utrecht kan morgen (zaterdag) in het thuisduel met FC Volendam weer beschikken over Dani de Wit. De middenvelder keert na twee maanden absentie terug in de wedstrijdselectie van de Domstedelingen, tot grote verrassing van zijn trainer Ron Jans.

De 27-jarige De Wit, oud-speler van Ajax en AZ, maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van VfL Bochum naar FC Utrecht. In de eerste twee speelronden van de Eredivisie was hij direct tweemaal trefzeker voor zijn nieuwe werkgever, maar aan de 2-1 nederlaag bij Sparta Rotterdam (op 17 augustus) hield de middenvelder een gekneusde voet over.

In de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen FC Volendam van het clubkanaal van FC Utrecht legt Jans uit dat er tijdens de interlandperiode gewoon doorgetraind en -gerevalideerd is. Als de trainer gevraagd wordt of er wellicht spelers terugkeren, zegt hij : "Wat voor mij ook onverwachts is, is dat Dani de Wit morgen zelfs bij de wedstrijdsectie zit voor een paar invalminuten, eventueel. Hij heeft geen last meer van zijn kneuzing, het gaat gewoon hartstikke goed. Dus hij zat mij al te pushen en de medische staf heeft ook groen licht gegeven, dus die zit erbij."

Ook Davy van den Berg maakt tegen Volendam weer deel uit van de Utrecht-selectie, vertelt Jans. "Hij had wat knieklachten en dat gaat nu ook wel goed." Voor Yoann Cathline komt het duel van zaterdag nog wel te vroeg, maar ook de Fransman maakt goede vorderingen in zijn herstel. "Gedeeltes doet hij mee. Maar ook voor mij al meer dan verwacht. Het duurt wel langer dan De Wit, maar het zijn wel positieve geluiden", aldus Jans.