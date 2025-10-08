Domper voor Jans en FC Utrecht: Niklas Vesterlund maanden uitgeschakeld

FC Utrecht kan de komende maanden geen beroep doen op (26), zo meldt de club via de officiële kanalen. De Deense verdediger heeft een knieblessure overgehouden aan het uitduel bij Feyenoord van afgelopen zondag, waarin de ploeg van trainer Ron Jans een 3-2 nederlaag moest slikken.

Vesterlund begon als reserve aan het duel in De Kuip, maar viel halverwege in voor Siebe Horemans. Lang duurde zijn invalbeurt niet: ruim een kwartier voor tijd raakte de Deen geblesseerd en werd hij afgelost door Derry Murkin. Die maakte even later de 2-2, maar omdat Eredivisietopscorer Ayase Ueda vlak voor tijd de winnende goal maakte leverde dat geen punt op voor FC Utrecht.

"Uit onderzoek is gebleken dat de blessure aan zijn knie zodanig ernstig is dat Vesterlund voorlopig niet inzetbaar zal zijn voor FC Utrecht", schrijft de huidige nummer 9 van de Eredivisie op de clubsite. "Ik baal hier enorm van", reageert de onfortuinlijke Vesterlund zelf. "Zeker omdat ik me juist weer goed voelde, fit was en er alles aan deed om belangrijk te zijn voor het team. Dit hoort helaas ook bij het voetbal, maar ik blijf positief en werk stap voor stap keihard aan mijn terugkeer", aldus Vesterlund.

FC Utrecht nam Vesterlund in de winterstop van het seizoen 2024/25 voor zo'n zes ton over van het Noorse Tromsø IL. Sindsdien speelde de rechtsback 27 officiële duels namens de club, waarin hij eenmaal trefzeker was en drie keer de assist leverde bij een treffer van een ploeggenoot.