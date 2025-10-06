Live voetbal

Perez en Vink schrikken van het niveau van Haller: 'Schrikbarend slecht'

6 oktober 2025, 07:25

Marciano Vink en Kenneth Perez zijn erg geschrokken van het huidige niveau van Sébastien Haller. De Ivoriaans-Franse spits kwam in januari als een soort verlosser naar FC Utrecht, begon goed, maar viel vervolgens vel terug. Ook in 2025/26 overtuigt Haller nog allesbehalve.

Haller kreeg zondag van Ron Jans een basisplaats in het uitduel tegen Feyenoord, maar stelde flink teleur. Perez wist niet wat hij zag, zo deelt de analist in Dit Was Het Weekend op ESPN. "Ik schrok van Haller: niet normaal, zijn huidige niveau. Echt schrikbarend slecht. Hij is echt ver verwijderd van enig niveau."

Tijdens de uitzending wordt er vervolgens een clip ingestart, waarbij Timon Wellenreuther uitglijdt en hem een kans op een presenteerblaadje aanbiedt. De aanname van de spits laat vervolgens echter duidelijk te wensen over. "Dit is niet goed, maar het gaat er meer om hoe hij beweegt... Dat oogt niet heel erg soepel", ziet Perez, die geen topfitte spits in actie ziet.

Vink vindt dat Haller wel al stappen heeft gezet sinds zijn transfer naar FC Utrecht afgelopen zomer. "Moet je nagaan waar hij vandaan komt. Ik heb eerder geroepen: het moet sentimentaankoop zijn. Hij moet wel echt iets toevoegen." Momenteel is dat amper het geval. Haller concurreert nu met David Min voor de spitspositie en hoewel laatstgenoemde wat inconsistent is, heeft hij er al drie doelpunten inliggen. Bij Haller staat de teller nog op nul.

Het is niet meer de Haller uit de Ajax-tijd. Was niet voor niets jarenlang bankzitter bij Dortmund. Utrecht had nooit Ohio moeten laten gaan.

@ERIMIR Laten gaan? Ohio speelt gewoon nog in Utrecht..

Dat viel mij ook al op. Hij is van een niveau dat hij gewoon eigen jeugd in de weg zit

Bijzonder storend, steeds dat gezwets over "verlossers". Serieus wat een belachelijke kwalificatie. Wat Haller betreft heeft Utrecht een aardige misstap gemaakt. Dat gaat volgens mij niet meer goed komen.

Sébastien Haller

Sébastien Haller
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 31 jaar (22 jun. 1994)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
6
0
2024/2025
Dortmund
0
0
2024/2025
Leganés
8
0
2024/2025
Utrecht
16
4

