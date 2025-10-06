Perez en Vink schrikken van het niveau van Haller: 'Schrikbarend slecht'

Marciano Vink en Kenneth Perez zijn erg geschrokken van het huidige niveau van . De Ivoriaans-Franse spits kwam in januari als een soort verlosser naar FC Utrecht, begon goed, maar viel vervolgens vel terug. Ook in 2025/26 overtuigt Haller nog allesbehalve.

Haller kreeg zondag van Ron Jans een basisplaats in het uitduel tegen Feyenoord, maar stelde flink teleur. Perez wist niet wat hij zag, zo deelt de analist in Dit Was Het Weekend op ESPN. "Ik schrok van Haller: niet normaal, zijn huidige niveau. Echt schrikbarend slecht. Hij is echt ver verwijderd van enig niveau."

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de uitzending wordt er vervolgens een clip ingestart, waarbij Timon Wellenreuther uitglijdt en hem een kans op een presenteerblaadje aanbiedt. De aanname van de spits laat vervolgens echter duidelijk te wensen over. "Dit is niet goed, maar het gaat er meer om hoe hij beweegt... Dat oogt niet heel erg soepel", ziet Perez, die geen topfitte spits in actie ziet.

Vink vindt dat Haller wel al stappen heeft gezet sinds zijn transfer naar FC Utrecht afgelopen zomer. "Moet je nagaan waar hij vandaan komt. Ik heb eerder geroepen: het moet sentimentaankoop zijn. Hij moet wel echt iets toevoegen." Momenteel is dat amper het geval. Haller concurreert nu met David Min voor de spitspositie en hoewel laatstgenoemde wat inconsistent is, heeft hij er al drie doelpunten inliggen. Bij Haller staat de teller nog op nul.