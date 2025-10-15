Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan TOP Oss. Ze was aanwezig voor de TOP Oss Foundation en het maatschappelijke project Community Champions van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Community Champions is een initiatief waarin scholieren van 12 tot 16 jaar werken aan het verbeteren van diverse vaardigheden. Daarbij gaat het onder meer om persoonlijke groei en je maatschappelijk inzetten voor andere doelgroepen. Het is uitgeroepen tot het beste maatschappelijke project van het jaar.

Artikel gaat verder onder video

De Koningin ging dinsdagmiddag uitgebreid in gesprek met kinderen die deelnemen aan het traject, hun ouders, docenten en andere betrokkenen rondom het project van de TOP Oss Foundation.

Koningin Máxima liet haar lovend uit over wat de TOP Oss Foundation doet met onder meer de Cummunity Champions: “Het is fantastisch wat ze doen. De kinderen krijgen veel mee, zoals zelfzekerheid om te kunnen sporten of omkijken naar elkaar. Dat is heel mooi", wordt ze geciteerd op de website van TOP Oss.