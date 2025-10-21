Mjällby AIF is maandagavond voor het eerst kampioen van Zweden geworden. Het voetbalsprookje werd werkelijkheid toen de ploeg van trainer Anders Torstensson met 0-2 won op bezoek bij IFK Göteborg.

Er zijn dit seizoen nog maar drie duels te spelen in de Zweedse Allsvenskan, maar de kampioen is inmiddels bekend. Mjällby heeft na de zege op Göteborg namelijk een voorsprong van elf punten op Hammarby IF, waardoor het kampioenschap beslist is. De club uit het zuiden van Zweden greep daarmee de eerste landstitel ooit.

Het kampioenschap van Mjällby is een bijzondere te noemen. In 2018 kwam de club nog uit in de Ettan Södra, het derde niveau van Zweden. Twee jaar later werd promotie naar het hoogste niveau afgedwongen, waar het de afgelopen twee seizoenen als tiende en vijfde eindigde. Mjällby speelt zijn thuiswedstrijden in het vissersdorp Hällevik, dat zo’n 1500 inwoners telt. De club beschikt niet over een rijke investeerder of grote sterren, maar het succes werd geboekt met teamcohesie, slimme scouting en verstandig management.

Trainer Torstensson is de man achter het voetbalsprookje. De oefenmeester werkte na een vertrek uit het profvoetbal jarenlang als schooldirecteur, maar werd in 2021 aangesteld door Mjällby. In augustus vorig jaar werd bij Torstensson chronische lymfatische leukemie, een type bloedkanker, vastgesteld. Desondanks bleef hij zijn club trainen. “Dat was niet makkelijk, maar ik kon kiezen: doorgaan, of in bed blijven liggen en huilen. Ik heb een week vrij genomen en zelfs toen bleef ik het team gewoon volgen. Daarna ben ik teruggekomen”, liet hij weten.

