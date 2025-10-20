FC Den Bosch-speler Zaid el Bakkali verscheen maandagmiddag in een wel heel opmerkelijke outfit op de training. De negentienjarige middenvelder van de Bosschenaren moest voor straf zijn opwachting maken in een roze konijnenpak, zo meldt het Brabants Dagblad.

Net zoals bij meerdere voetbalselecties, heeft FC Den Bosch ook een beleid wat betreft straffen. In de fitnessruimte van stadion De Vliert staat een rad met daarop een aantal straffen of opdrachten. Een speler die een fout begaat, moet aan dat rad draaien. In dit geval was dat El Bakkali.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller was de pineut, want hij kreeg een zeer opmerkelijke straf: El Bakkali moest de gehele training afwerken in een roze konijnenpak. Aan het einde van de training moest de speler tussen de doelpalen gaan staan, waarna hij ballen op zich af kreeg geschoten door de spelersgroep. Tijdens die beschieting kreeg El Bakkali één bal vol op het hoofd.

Trainer Ulrich Landvreugd kon, ondanks de gigantische nederlaag van afgelopen vrijdag tegen Roda JC (6-0), wel lachen om de actie. “Natuurlijk gingen we met veel chagrijn de bus in en hebben we de wedstrijd uitvoerig nabesproken”, sprak de oefenmeester.