Oud-profvoetballer Marc H. (41) krijgt taakstraf voor seks-berichten naar minderjarige

Voormalig profvoetballer Marc H. (41) heeft een taakstraf van honderd uur, waarvan veertig voorwaardelijk, gekregen, meldt het Algemeen Dagblad. De oud-jeugdtrainer werd schuldig bevonden aan het sturen van seksueel getinte WhatsApp-berichten naar een meisje dat destijds zestien jaar oud was.

In juli werd H. aangehouden op verdenking van het ‘seksueel benaderen’ van een zestienjarig meisje. De verdachte had een eigen voetbalschool in Eindhoven, waar hij het slachtoffer leerde kennen. De oud-prof zou via WhatsApp de volgende berichten naar het meisje hebben gestuurd: ‘Zullen we zoenen bij mijn busje?’, ‘Ik ben me aan het aftrekken, wil je meekijken?’, ‘Zal ik bij jou ontuchtige handelingen doen? Of jij bij mij?’ en ‘Ben je wel eens gelikt?’. Daarnaast was hij werkzaam in de jeugdopleiding van Vitesse, dat hem per direct ontsloeg nadat hij in opspraak raakte.

Begin oktober was de zitting van de zaak bij de rechtbank in Breda. H. was daarbij zelf niet aanwezig, omdat hij volgens zijn advocaat ‘constante angst en onzekerheid ervaart’ door de strafzaak. Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van honderd uur tegen de voormalig profvoetballer.

Donderdag heeft de rechter uitspraak gedaan en besloten de taakstraf van honderd uur over te nemen, maar veertig uur daarvan voorwaardelijk te maken. Alleen bij een nieuwe overtreding moet H. deze uren uitvoeren. “Dit soort feiten brengt schade toe aan minderjarigen die nog aan het begin staan van hun seksuele ontwikkeling”, klinkt de verklaring van de rechtbank. “Hij heeft zijn eigen behoeften vooropgesteld en is volledig voorbijgegaan aan de gevolgen voor het slachtoffer. Dat roept afschuw op.” H. ontving veel negatieve en dreigende reacties op social media en kan daarnaast niet aan een baan komen, ook buiten de voetballerij. Volgens de rechter vraagt dit veel van zijn gezinsleven, aangezien de gevolgen voor H. groter zijn dan voor iemand zonder naamsbekendheid.