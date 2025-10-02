OM eist taakstraf tegen ex-jeugdtrainer Marc H. (41) die seksappjes naar minderjarige (16) stuurde

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van honderd uur geëist tegen voormalig jeugdtrainer en Eredivisie-speler Marc H. (41), meldt De Telegraaf. Hij heeft bekend dat hij in september vorig jaar seksueel getinte WhatsApp-berichten stuurde naar een meisje dat destijds zestien jaar oud was.

In juli werd H. aangehouden op verdenking van het ‘seksueel benaderen’ van een zestienjarig meisje. De verdachte had een eigen voetbalschool in Eindhoven, waar hij het slachtoffer leerde kennen. De oud-prof zou via WhatsApp de volgende berichten naar het meisje hebben gestuurd: ‘Zullen we zoenen bij mijn busje?’, ‘Ik ben me aan het aftrekken, wil je meekijken?’, ‘Zal ik bij jou ontuchtige handelingen doen? Of jij bij mij?’ en ‘Ben je wel eens gelikt?’.

H. was daarnaast werkzaam bij Vitesse, waar hij het hoogste jeugdteam onder zijn hoede had. De Arnhemmers stuurden de jeugdtrainer in juli weg, nadat hij in opspraak was geraakt. De Telegraaf meldt dat H. heeft bekend dat hij de berichten in september vorig jaar naar het meisje heeft gestuurd.

Donderdagmiddag was de zitting in de rechtbank in Breda. H. was daarbij niet aanwezig. Zijn advocaat legde uit dat hij een ‘constante angst en onzekerheid ervaart’ door de strafzaak en daarom absent was. Tijdens de zaak eiste het openbaar ministerie een taakstraf van honderd uur. Op 16 oktober zal de rechtbank uitspraak doen.

