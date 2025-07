‘Voormalig Eredivisie-speler (40) aangehouden voor seksueel benaderen meisje (16)’

Oud-profvoetballer Marc H. is aangehouden door de politie op verdenking van het ‘seksueel benaderen’ van een zestienjarige meisje, meldt Omroep Brabant. De veertigjarige H., die in het verleden onder meer speelde voor Willem II en Heracles Almelo, zou berichten hebben gestuurd naar een meisje dat bij leerde kennen via zijn eigen voetbalschool.

H. richtte zijn eigen voetbalschool op en kwam op die manier contact met het vermeende slachtoffer, volgens Omroep Brabant. De oud-prof stuurde via WhatsApp de volgende berichten naar het meisje: ‘Zullen we zoenen bij mijn busje?’, ‘Ik ben me aan het aftrekken, wil je meekijken?’, ‘Zal ik bij jou ontuchtige handelingen doen? Of jij bij mij?’ en ‘Ben je wel eens gelikt?’.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de officier van justitie heeft Marc H. bekend de berichten te hebben gestuurd. De oud-voetballer en zijn advocaat waren niet aanwezig tijdens de regiezitting op 8 juli. De volgende zitting zal plaatsvinden op 2 oktober.

Marc H. speelde tijdens zijn carrière voor de Nederlandse profclubs Heracles, Helmond Sport, ADO Den Haag, Willem II en Roda JC. Later ging hij als trainer aan de slag bij FC Den Bosch en Vitesse. Juicekanaal RealityFBI schreef al eerder: “Opvallend is dat hij vorige maand nog werd doorgeschoven binnen de jeugdopleiding van Vitesse, maar of hij daar nu nog actief is of dat men bij Vitesse op de hoogte is van deze zaak, is onbekend.”

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Liverpool-aanvaller zorgt voor verbijstering door te feesten tijdens uitvaart Jota 🔗

👉 Voormalig Cambuurstadion vernield: ‘Met fatbikes over het veld gereden’ 🔗

👉 'Topclub ziet eerste bod van 58 miljoen op Kudus afgewezen worden' 🔗

👉 Donnarumma moet het flink ontgelden bij witheet Bayern München 🔗

👉 Bosz verklapt wanneer Pepi zijn rentree voor PSV kan maken 🔗