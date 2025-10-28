Op dinsdag, woensdag en donderdag 28, 29 en 30 oktober wordt de eerste ronde van het KNVB Beker afgewerkt. 52 clubs - waaronder 24 amateurteams - komen daarin in actie. De clubs die dit seizoen Europees voetbal spelen - PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Go Ahead Eagles - stromen pas in de volgende ronde in. Wie bereiken de tweede ronde, en welke amateurclub(s) weet of weten dit seizoen te stunten in het bekertoernooi? In dit artikel vind je het volledige programma en alle uitslagen van de eerste ronde van het toernooi om de KNVB Beker.
In het seizoen 2025/26 doet een extra prijs zijn intrede in het bekertoernooi. De amateurclub die het verst komt wordt namelijk uitgeroepen tot de Amateurwinnaar, zo maakt de KNVB dinsdagochtend bekend. Aan de titel is een eigen, blauwe 'Dennenappel' verbonden die in de rust van de finale zal worden uitgereikt. "Ieder jaar zorgen amateurclubs voor de mooiste verrassingen in de KNVB Beker. Mooi dat we juist deze smaakmakers een verdiend podium kunnen bieden met de Amateurwinnaar titel en beker", zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de voetbalbond.
18.45 uur
Gemert - Fortuna Sittard
FC Den Bosch - ADO Den Haag
20.00 uur
Helmond Sport - PEC Zwolle
GVVV - De Graafschap
Capelle - Roda JC
Sparta Nijkerk - Almere City
HHC - TOP Oss
VV Katwijk - Vitesse
Hoogeveen - FC Emmen
21.00 uur
VVV-Venlo - sc Heerenveen
18.45 uur
Quick Boys - FC Volendam
20.00 uur
Hoek - FC Eindhoven
SC Genemuiden - Halsteren
FC Lisse - Telstar
NAC Breda - Heracles Almelo
RKC Waalwijk - SC Cambuur
HSC'21 - HFC
21.00 uur
Excelsior Maassluis - Excelsior
18.45 uur
Rijnsburg - NEC
20.00 uur
Willem II - FC Dordrecht
Eemdijk - AFC
Sportlust - Barendrecht
De Treffers - MVV
Spakenburg - DOVO
Sparta Rotterdam - FC Groningen
21.00 uur
Rohda Raalte - FC Twente
