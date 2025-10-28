Op dinsdag, woensdag en donderdag 28, 29 en 30 oktober wordt de eerste ronde van het KNVB Beker afgewerkt. 52 clubs - waaronder 24 amateurteams - komen daarin in actie. De clubs die dit seizoen Europees voetbal spelen - PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Go Ahead Eagles - stromen pas in de volgende ronde in. Wie bereiken de tweede ronde, en welke amateurclub(s) weet of weten dit seizoen te stunten in het bekertoernooi? In dit artikel vind je het volledige programma en alle uitslagen van de eerste ronde van het toernooi om de KNVB Beker.

In het seizoen 2025/26 doet een extra prijs zijn intrede in het bekertoernooi. De amateurclub die het verst komt wordt namelijk uitgeroepen tot de Amateurwinnaar, zo maakt de KNVB dinsdagochtend bekend. Aan de titel is een eigen, blauwe 'Dennenappel' verbonden die in de rust van de finale zal worden uitgereikt. "Ieder jaar zorgen amateurclubs voor de mooiste verrassingen in de KNVB Beker. Mooi dat we juist deze smaakmakers een verdiend podium kunnen bieden met de Amateurwinnaar titel en beker", zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de voetbalbond.

Programma dinsdag 28 oktober

18.45 uur

Gemert - Fortuna Sittard

FC Den Bosch - ADO Den Haag



20.00 uur

Helmond Sport - PEC Zwolle

GVVV - De Graafschap

Capelle - Roda JC

Sparta Nijkerk - Almere City

HHC - TOP Oss

VV Katwijk - Vitesse

Hoogeveen - FC Emmen

21.00 uur

VVV-Venlo - sc Heerenveen

Programma woensdag 29 oktober

18.45 uur

Quick Boys - FC Volendam

20.00 uur

Hoek - FC Eindhoven

SC Genemuiden - Halsteren

FC Lisse - Telstar

NAC Breda - Heracles Almelo

RKC Waalwijk - SC Cambuur

HSC'21 - HFC

21.00 uur

Excelsior Maassluis - Excelsior

Programma donderdag 30 oktober

18.45 uur

Rijnsburg - NEC

20.00 uur

Willem II - FC Dordrecht

Eemdijk - AFC

Sportlust - Barendrecht

De Treffers - MVV

Spakenburg - DOVO

Sparta Rotterdam - FC Groningen

21.00 uur

Rohda Raalte - FC Twente