Van der Vaart open: ‘Wilders is de enige die normaal praat’

Rafael van der Vaart heeft sympathie voor Geert Wilders, zo vertelt hij in RTL Tonight. Het gesprek over de politicus komt op tafel wegens de ‘aanval’ op de gehaktbal, die deze week breed werd uitgemeten op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. De oud-voetballer is complimenteus over de partijleider van de PVV.

Volgens internationale onderzoeksorganisatie EAT-Lancet is één gehaktbal of biefstukje per week de maximale hoeveelheid rood vlees die je als persoon kunt eten, was te lezen in het AD. Wilders vond hier wat van: “Welke gehaktbal heeft dit advies geschreven? Leve de gehaktbal”, schreef de politicus op X.

Tijdens de vrijdagavonduitzending van RTL Tonight stipt presentator Renze Klamer het onderwerp aan: “Rafael, hou jij van gehaktballen?”, vraagt hij aan zijn studiogast. De oud-voetballer van Ajax reageert typisch: “Zo zie ik er toch uit? Ik hou van vlees, ja. Ik vind een gehaktbal met mayonaise en satésaus top”, aldus Van der Vaart.

De ex-prof vindt de gehaktbaldiscussie ‘onzin’. Of Van der Vaart op mede-gehaktballiefhebber Wilders gaat stemmen na zijn tweet? “Ik zou zeggen Henri Bontenbal (CDA), maar dat komt alleen vanwege de laatste drie letters”, grapt hij.

Van der Vaart heeft overigens wel sympathie voor Wilders: “Ik heb er niks mee (met politiek, red.) Ik geloof dat Wilders de enige is die normaal praat, dat iedereen het begrijpt. De anderen hebben allemaal iemand naast zich lopen: dit moet je zeggen in het programma”, zegt de oud-voetballer.