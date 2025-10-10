'Sekstapeschandaal' bij Suriname: 'Vrouw doet aangifte tegen verdediger Myenty Abena'

Rond de nationale ploeg van Suriname is een 'sekstapeschandaal' ontstaan, zo meldt de Suriname Herald. Verdediger , die deze interlandperiode geen deel uitmaakt van de selectie van bondscoach Stanley Menzo, wordt volgens de krant door een vrouw in het Zuid-Amerikaanse land beschuldigd van het verspreiden van een intieme video waarop de voetballer en zijzelf te zien zijn.

De dertigjarige Abena speelde in Nederland voor Jong FC Utrecht en De Graafschap, maar is sinds 2019 in het buiteland actief. Na avonturen in Slowakije, Hongarije en Rusland tekende hij afgelopen zomer een contract bij Gaziantep FK in Turkije. Namens die club kwam hij op 5 oktober nog een helft in actie in de Süper Lig, maar deze interlandperiode zit hij niet bij de selectie van Natio.

Menzo liet maandag op een persmoment weten dat Abena vanwege een blessure ontbreekt in zijn spelersgroep, zo schrijft bovengenoemde krant. Over de video werd echter met geen woord gerept. De bewuste vrouw zou aangifte bij de politie hebben gedaan tegen de voetballer - ook omdat de video in kwestie inmiddels op social media zou zijn beland.

Abena wordt door de Suriname Herald omschreven als 'sleutelspeler' in het elftal van Menzo. De verdediger, die zijn land 28 keer vertegenwoordigde, was dit jaar geregeld basisspeler bij de nationale ploeg en deed in september nog 90 minuten mee in het WK-kwalificatieduel met Panama (0-0).

Programma WK-kwalificatie Suriname

Vandaag (vrijdag) om 23.00 uur Nederlandse tijd neemt Suriname het op tegen Guatemala, komende woensdag volgt een uitduel bij Panama (3.00 uur 's ochtends Nederlandse tijd). Suriname staat na twee speelronden bovenaan in de groep, weet het die positie vast te houden dan verzekert de ploeg van Menzo zich voor een rechtstreeks startbewijs voor het WK van 2026. Een eventuele tweede plaats zou deelname aan de intercontinentale play-offs betekenen. Suriname, de nummer 136 van de FIFA-ranglijst, wist zich nog niet eerder te plaatsen voor een WK-eindronde.