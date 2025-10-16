Live voetbal

Trump mag zelf bepalen in welke steden het WK van 2026 wordt gehouden

Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino met de wereldbeker
Foto: © Imago
0 reacties
Mingus Niesten
16 oktober 2025, 13:54

Komend jaar zomer wordt het WK van 2026 in Verenigde Staten, Mexico en Canada gehouden. Nu blijkt dat Donald Trump vrij eenvoudig kan bepalen in welke steden er wel of niet gespeeld wordt, zonder inmenging van de FIFA.

Op het moment van schrijven liggen elf speelsteden van het komende WK in Amerika. Het gaat om New York/New Jersey, Los Angeles, Miami, Dallas, Atlanta, Houston, Seattle, San Francisco Bay Area, Boston, Philadelphia en Kansas City. In die lijst is Boston opgenomen, maar daar kan nog verandering in komen.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag dreigde president Trump al met het verplaatsen van WK-wedstrijden uit Boston. Zijn eigen immigratiebeleid wordt namelijk niet ondersteund door de beleidsvoerders uit die stad. "We kunnen de wedstrijden afpakken. Ik hou van de mensen van Boston en ik weet dat de wedstrijden uitverkocht zijn, maar jullie burgemeester is niet goed", zo stelde Trump.

Nu heeft Sky News aan de FIFA gevraagd of de president van de VS dit zomaar kan bepalen. Het antwoord op die vraag is ja, waarbij de focus ligt op veiligheid. "Veiligheid is topprioriteit voor alle FIFA-evenementen ter wereld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de overheid; zij bepalen wat de beste maatregelen zijn voor de publieke veiligheid. We hopen dat alle zestien speelsteden klaar zijn om aan alle eisen te voldoen."

Daarbij moet worden aangetekend dat Gianni Infantino en Trump vrienden van elkaar zijn. "Als ik vind dat een speelstad onveilig is, zou ik Gianni bellen", verklaarde Trump. "Ik zou dan zeggen: 'Laten we het verplaatsen', wat de FIFA dan zou uitvoeren. Hij zou het niet geweldig vinden, maar zou het wel doen."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen

Johan Derksen weigert iconisch ‘grasjasje’ terug te nemen van gast uit het publiek

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Hedwiges Maduro en Dave Vos

Hedwiges Maduro is na komst Fred Grim erg verbaasd over vertrek van Dave Vos bij Ajax

  • Gisteren, 22:07
  • Gisteren, 22:07
Jaden Slory

Anco Jansen kritisch op Jaden Slory na gemiste kans bij Jong Oranje: ‘Dit kon echt niet’

  • Gisteren, 21:32
  • Gisteren, 21:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel