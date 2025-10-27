Live voetbal

Wilders, Yesilgöz en Bontenbal weten niet wie topscorer van Oranje is

Henri Bontenbal, Dilan Yesilgoz en Geert Wilders bij het Jeugdjournaal
Foto: © Jeugdjournaal/realtimes
Dominic Mostert
27 oktober 2025, 06:55

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en traditiegetrouw zijn lijsttrekkers langsgegaan bij het Jeugdjournaal om op een luchtige manier de strijd aan te gaan. Ze kregen in de uitzending van zondagavond een voetbalvraag, maar Geert Wilders (PVV), Dilan Yesilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) moesten het antwoord schuldig blijven.

Behalve Wilders, Yesilgöz en Bontenbal waren ook Eddy van Hijum (NSC), Frans Timmermans (GL-PvdA) en Rob Jetten (D66) uitgenodigd, op basis van zetelpelingen en het huidige zetelaantal. Bij het Jeugdjournaal kregen ze vragen over toegankelijke onderwerpen voor kinderen, zoals populaire films en muziek. Maar ook over voetbal moesten ze een vraag beantwoorden.

Artikel gaat verder onder video

Jeugdjournaal-presentatoren Joris Marseille en Milou Stroop wilden weten wie dit jaar topscorer aller tijden werd van het Nederlands elftal. Van Hijum, Timmermans en Jetten schreven het goede antwoord op hun bordje: Memphis Depay. Bontenbal zei: “Hoe heet die gozer nou?”

Yesilgöz laat zich voorstaan op haar liefde voor voetbal, maar wist het antwoord niet. “Ik was nog aan het nadenken.” Toen ze van de presentatoren te horen kregen dat haar buurman Van Hijum het goede antwoord had opgeschreven, keek ze af en zei ze: “Oh echt? Dan had ik ook Depay.” Wilders zei simpelweg ‘geen idee’ te hebben en schreef niks op.

Jetten zei dat hij tussen twee heel goede voetballers zit, waardoor andere lijsttrekkers het vermoeden krijgen dat het antwoord is voorgezegd. Dat ontkende Jetten. “Nee, ik bedoel ermee te zeggen: als ik het fout heb, sta ik echt voor lul. Zij spelen heel eerlijk hier.” Bontenbal grapte: “Dus zo heb je De Slimste Mens gespeeld.”

