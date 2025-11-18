Live voetbal

Alles over de WK-play-offs: deze landen strijden om de laatste Europese tickets voor 2026

Pio Esposito en Mateo Retegui
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
18 november 2025, 23:10

De laatste Europese tickets voor het WK van 2026 worden via de play-offs verdeeld, en de spanning loopt snel op. Donderdag om 13.00 uur vindt de loting plaats, waarin duidelijk wordt welke landen elkaar treffen én wie thuis mag spelen in de finale. De opzet is overzichtelijk en de mogelijke affiches spectaculair.

Eerst wordt een halve finale gespeeld. Daarin speelt het land in de hoogste pot thuis.

Pot 1 vs Pot 4

Landen uit pot 1 gekoppeld aan pot 4..

Pot 1:
🇮🇹 Italië
🇩🇰 Denemarken
🇹🇷 Turkije
🇺🇦 Oekraïne

Pot 4:
🇸🇪 Zweden
🇷🇴 Roemenië
🇲🇰 Noord-Macedonië
🍀 Noord-Ierland

Italië kan dus zomaar opnieuw tegenover Zweden staan, het land dat de Azzurri in 2017 van het WK afhield.

Pot 2 vs Pot 3

Het andere pad koppelt landen uit pot 2 aan pot 3.

Pot 2:
🇵🇱 Polen
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales
🇨🇿 Tsjechië
🇸🇰 Slowakije

Pot 3:
🇮🇪 Ierland
🇦🇱 Albanië
🇧🇦 Bosnië en Herzegovina
🇽🇰 Kosovo

Wanneer zijn de play-offs?

De winnaars van de halve finales plaatsen zich nog niet direct: de finales van elk pad bepalen uiteindelijk wie een WK-ticket bemachtigt. Uiteindelijk zijn er via de play-offs vier tickets te verdienen. De loting van donderdag bepaalt daarbij welke ploeg in de finale thuis mag spelen.

De halve finales worden gespeeld op 26 maart 2026; de finales op 31 maart 2026.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Scott McTominay

Schotland verslaat Denemarken in thriller met wereldgoals: na 28 jaar naar WK

  • Gisteren, 22:48
  • Gisteren, 22:48
Scott McTominay scoort met een omhaal

Schotland ruikt WK: McTominay scoort na 3 minuten uit omhaal tegen Denemarken

  • Gisteren, 21:00
  • Gisteren, 21:00
ESPN-analist Anco Jansen

Basisplaats Simons verrast Anco Jansen: 'Vraag me af waar hij dat aan verdiend heeft'

  • Gisteren, 10:12
  • Gisteren, 10:12
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel