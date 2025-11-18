Alles over de WK-play-offs: deze landen strijden om de laatste Europese tickets voor 2026

De laatste Europese tickets voor het WK van 2026 worden via de play-offs verdeeld, en de spanning loopt snel op. Donderdag om 13.00 uur vindt de loting plaats, waarin duidelijk wordt welke landen elkaar treffen én wie thuis mag spelen in de finale. De opzet is overzichtelijk en de mogelijke affiches spectaculair.

Eerst wordt een halve finale gespeeld. Daarin speelt het land in de hoogste pot thuis.

Pot 1 vs Pot 4

Landen uit pot 1 gekoppeld aan pot 4..

Pot 1:

🇮🇹 Italië

🇩🇰 Denemarken

🇹🇷 Turkije

🇺🇦 Oekraïne

Pot 4:

🇸🇪 Zweden

🇷🇴 Roemenië

🇲🇰 Noord-Macedonië

🍀 Noord-Ierland

Italië kan dus zomaar opnieuw tegenover Zweden staan, het land dat de Azzurri in 2017 van het WK afhield.

Pot 2 vs Pot 3

Het andere pad koppelt landen uit pot 2 aan pot 3.

Pot 2:

🇵🇱 Polen

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

🇨🇿 Tsjechië

🇸🇰 Slowakije

Pot 3:

🇮🇪 Ierland

🇦🇱 Albanië

🇧🇦 Bosnië en Herzegovina

🇽🇰 Kosovo

Wanneer zijn de play-offs?

De winnaars van de halve finales plaatsen zich nog niet direct: de finales van elk pad bepalen uiteindelijk wie een WK-ticket bemachtigt. Uiteindelijk zijn er via de play-offs vier tickets te verdienen. De loting van donderdag bepaalt daarbij welke ploeg in de finale thuis mag spelen.

De halve finales worden gespeeld op 26 maart 2026; de finales op 31 maart 2026.