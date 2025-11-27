Live voetbal 18

AZ pakt zonder te sprankelen belangrijke driepunter tegen Shelbourne

Mees de Wit en Sven Mijnans vieren de 1-0 bij AZ - Shelbourne
27 november 2025, 20:41

AZ heeft donderdagavond met 2-0 gewonnen van het Ierse Shelbourne. De Alkmaarders sprankelden allerminst, maar pakten wel drie hele belangrijke punten in deze Conference League-campagne.

Voor dit Conference League-duel gooide Maarten Martens aanvaller Wassim Bouziane voor de leeuwen. De achttienjarige linksbuiten maakte tegen Shelbourne zijn basisdebuut voor AZ. In de eerste minuten van het duel was hij gelijk bedrijvig: de linksbuiten pakte elke kans aan om een poging te wagen. Meermaals was het beter geweest om de bal mee te geven aan een ploeggenoot.

AZ had tijdens de eerste helft wel de controle en de bal (71% balbezit), maar creëerde amper kansen. Het laatste stukje vernuft en creativiteit ontbrak bij de thuisploeg. Shelbourne zette daar echter nog minder tegenover. Hoewel Troy Parrott en Dave Kwakman nog schoten losten, was 0-0 een logische ruststand.

Na rust bleven de Alkmaarders wat gezapig spelen. Shelbourne hing 'met de kont in de zestien' en de ploeg van Martens vond het lastig om daar door heen te voetballen. Na een minuut of tien besloten de spelers van AZ het meer van afstand te proberen, maar niet met het gewenste succes.

Toch kwamen er langzaam maar zeker meer gaten in de Ierse defensie. Via Parrott en Sven Mijnans werden al wat betere kansen gecreëerd. Uiteindelijk was het Mees de Wit die het openingsdoelpunt maakte. Uit een corner kwam de bal bij Peer Koopmeiners, die een piekfijne voorzet gaat op de linksback, die knap binnenkopte: 1-0.

Via John Martin kreeg Shelbourne nog een dot van een kans, maar Rome Owusu-Oduro kwam razendsnel zijn doel uit. In de slotfase probeerde AZ nog een tweede goal te maken en na enkele pogingen lukte dat ook. De bal caramboleerde voor de voeten van Isak Jensen, die met een droge knal de rechterhoek achter keeper Wessel Speel vond. Zo pakte AZ een fraaie 2-0 overwinning en bleven drie belangrijke punten in het AFAS Stadion.

FORZA AZ ALKMAAR!!!!

