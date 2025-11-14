Live voetbal 1

Bestuur De Kuip luidt de noodklok: 'Licentie komt zonder mega-investering in gevaar'

Feyenoord-fans in De Kuip
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 november 2025, 18:22

Het bestuur van De Kuip roept de aandeelhouders in een brief op om in te stemmen met de 'overname' door Feyenoord. Om de licentie om wedstrijden te mogen spelen in het stadion niet in gevaar te brengen is op korte termijn een 'mega-investering' nodig, zo schrijft de stadionleiding.

Er dreigt 'op korte termijn' niet meer in De Kuip gevoetbald te mogen worden als er niet heel snel voor zo'n zeventig miljoen euro aan onderhoud wordt gepleegd, zo schrijft RTV Rijnmond. Het stadion kan dat bedrag zelf onmogelijk ophoesten en heeft dan ook onderzocht op welke manier het onderhoud alsnog kan worden gefinancierd.

Artikel gaat verder onder video

De voorgenomen 'overname' door Feyenoord is volgens de regionale omroep 'de enige optie' die op dit moment op tafel ligt, maar daar zullen de aandeelhouders van De Kuip dus wel mee moeten instemmen. "Zonder de benodigde mega investering kunnen we niet blijven voldoen aan de hedendaagse licentie-eisen van zowel de KNVB als de UEFA. Dat is de urgentie nu, we kunnen en willen geen risico lopen. De club is de enige die ons de garantie op onderhoud en vernieuwing heeft gegeven en heeft het geld om dit waar te maken", schrijven directeur Lilian de Leeuw en Pieter van Oord, voorzitter van de Raad van Commissarissen, dan ook aan de aandeelhouders. Op 4 december aanstaande mogen zijn stemmen over de overnameplannen.

Aandeelhouders De Kuip kritisch op overnameplannen

De overname van Feyenoord houdt in dat er een pakket nieuwe aandelen wordt uitgegeven die door de club zal worden opgekocht. Feyenoord heeft dan in één klap een meerderheidsbelang en de facto dus zeggenschap over De Kuip. Volgens Rijnmond is 'een flink deel' van de huidige aandeelhouders 'zeer kritisch' over het voorstel waarmee zij gecompenseerd zouden moeten worden. Zij zouden vrezen dat de waarde van hun aandelen niet voldoende gecompenseerd wordt én twijfelen of de financiële situatie dusdanig slecht is dat de voorgenomen overname noodzakelijk is.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

3 5 reacties
Reageren
5 reacties
Marc Overtwix
179 Reacties
6 Dagen lid
280 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Goed dat ze bij Feyenoord een grote investeringen willen en kunnen doen. Geeft aan dat ze alweer een stap verder aan het zetten zijn. De aandeelhouders willen hun aandeel voor zoveel mogelijk geld verkopen, want het draait altijd om geld in die wereld. Maar ze moeten wel realistisch blijven in de verkoop. Feyenoord is goed bezig. Iedereen die anders beweerd is waarschijnlijk van een club waar het juist heel slecht gaat. Dan komt jaloezie de hoek om kijken. Kijk maar naar de reacties van de standaard haters die hier geplaatst zullen worden. Allemaal uit dezelfde hoek.

descheids
725 Reacties
57 Dagen lid
1.241 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Mega investering nodig, dus feijenoord nog verder in de diepe financiele problemen mensen. Het water staat aan de lippen in de kuip. Hopeloos verouderd. We hebben op fcupdate al kunnen lezen dat er betonnen palen afbreken en de noodtribunes is natuurlijk een armoede beeld. Daarnaast is de KNVB erg kritisch en zegt dat de kuip te slecht is voor nationale elftal wedstrijden. En dat alles is bizar omdat het PSV stadion veel ouder is. Nee mensen, de kuip is niet meer te redden. Feijenoord zit financieel aan de grond en zal genadig naar sparta en excelsior moeten richten of ze daar hun wedstrijden mogen gaan spelen. Nieuwe stadion van feijenoord gaat er niet komen. Een mega investering in de kuip is eveneens niet haalbaar. Beste mensen, het gaat niet goed, ik zie het erg somber in.

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
47 Reacties
1.028 Dagen lid
38 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids Je snapt wel dat ze in het bericht zeggen dat de club het wil overkopen van stadion Feijenoord. Lijkt me best knap voor een club die aan de financiële afgrond zou staan.

Vriendje Stokvis
1.505 Reacties
421 Dagen lid
8.205 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er is medicatie verkrijgbaar voor je somberheid.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.582 Reacties
1.145 Dagen lid
18.969 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tja wat er nu eigenlijk allemaal speelt.. niemand weet het meer. Zo zouden de aandeelhouders een plan hebben voor een vernieuwing/renovatie maar wil Feyenoord het niet om mee te doen met de benodigde investering, want die willen eerst de boel overnemen. En dan is het weer De kuip die graag heeft dat Feyenoord het overneemt. Het zou een mooi artikel zijn @Fcupdate als jullie nou eens een Dossier De Kuip zouden maken. Dan weten we nu eens wat er werkelijk speelt. Het oogt op dit moment namelijk als een politiek schaakspel en iedereen tegen elkaar opzetten. Nieuwbouw kan niet meer, want die grond is weg. Dan zal je De Kuip moeten afbreken en tegelijk nieuw moeten bouwen.

Vrij Dag
179 Reacties
544 Dagen lid
252 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onzin De achterliggende gedachte is gewoon om de prijs behoorlijk te drukken voor Feyenoord

Martin0345
220 Reacties
865 Dagen lid
1.243 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zal als buitenstaander nooit begrijpen waarom dat nieuwe stadion nooit gewenst was. Als Feyenoord zou je het mooiste en grootste stadion in Nederland hebben gehad. Iets dat bij de ambities van de club past. De Kuip (in huidige staat) is gewoon gedateerd. Hopelijk kunnen de renovaties het stadion weer meer van deze tijd maken.

FC Onkruid
237 Reacties
177 Dagen lid
335 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we oms er niet tegenaan bemoeien als niet Feyenoord-fans.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Marc Overtwix
179 Reacties
6 Dagen lid
280 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Goed dat ze bij Feyenoord een grote investeringen willen en kunnen doen. Geeft aan dat ze alweer een stap verder aan het zetten zijn. De aandeelhouders willen hun aandeel voor zoveel mogelijk geld verkopen, want het draait altijd om geld in die wereld. Maar ze moeten wel realistisch blijven in de verkoop. Feyenoord is goed bezig. Iedereen die anders beweerd is waarschijnlijk van een club waar het juist heel slecht gaat. Dan komt jaloezie de hoek om kijken. Kijk maar naar de reacties van de standaard haters die hier geplaatst zullen worden. Allemaal uit dezelfde hoek.

descheids
725 Reacties
57 Dagen lid
1.241 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Mega investering nodig, dus feijenoord nog verder in de diepe financiele problemen mensen. Het water staat aan de lippen in de kuip. Hopeloos verouderd. We hebben op fcupdate al kunnen lezen dat er betonnen palen afbreken en de noodtribunes is natuurlijk een armoede beeld. Daarnaast is de KNVB erg kritisch en zegt dat de kuip te slecht is voor nationale elftal wedstrijden. En dat alles is bizar omdat het PSV stadion veel ouder is. Nee mensen, de kuip is niet meer te redden. Feijenoord zit financieel aan de grond en zal genadig naar sparta en excelsior moeten richten of ze daar hun wedstrijden mogen gaan spelen. Nieuwe stadion van feijenoord gaat er niet komen. Een mega investering in de kuip is eveneens niet haalbaar. Beste mensen, het gaat niet goed, ik zie het erg somber in.

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
47 Reacties
1.028 Dagen lid
38 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids Je snapt wel dat ze in het bericht zeggen dat de club het wil overkopen van stadion Feijenoord. Lijkt me best knap voor een club die aan de financiële afgrond zou staan.

Vriendje Stokvis
1.505 Reacties
421 Dagen lid
8.205 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er is medicatie verkrijgbaar voor je somberheid.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.582 Reacties
1.145 Dagen lid
18.969 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tja wat er nu eigenlijk allemaal speelt.. niemand weet het meer. Zo zouden de aandeelhouders een plan hebben voor een vernieuwing/renovatie maar wil Feyenoord het niet om mee te doen met de benodigde investering, want die willen eerst de boel overnemen. En dan is het weer De kuip die graag heeft dat Feyenoord het overneemt. Het zou een mooi artikel zijn @Fcupdate als jullie nou eens een Dossier De Kuip zouden maken. Dan weten we nu eens wat er werkelijk speelt. Het oogt op dit moment namelijk als een politiek schaakspel en iedereen tegen elkaar opzetten. Nieuwbouw kan niet meer, want die grond is weg. Dan zal je De Kuip moeten afbreken en tegelijk nieuw moeten bouwen.

Vrij Dag
179 Reacties
544 Dagen lid
252 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onzin De achterliggende gedachte is gewoon om de prijs behoorlijk te drukken voor Feyenoord

Martin0345
220 Reacties
865 Dagen lid
1.243 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zal als buitenstaander nooit begrijpen waarom dat nieuwe stadion nooit gewenst was. Als Feyenoord zou je het mooiste en grootste stadion in Nederland hebben gehad. Iets dat bij de ambities van de club past. De Kuip (in huidige staat) is gewoon gedateerd. Hopelijk kunnen de renovaties het stadion weer meer van deze tijd maken.

FC Onkruid
237 Reacties
177 Dagen lid
335 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we oms er niet tegenaan bemoeien als niet Feyenoord-fans.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel