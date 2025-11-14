Het bestuur van De Kuip roept de aandeelhouders in een brief op om in te stemmen met de 'overname' door Feyenoord. Om de licentie om wedstrijden te mogen spelen in het stadion niet in gevaar te brengen is op korte termijn een 'mega-investering' nodig, zo schrijft de stadionleiding.

Er dreigt 'op korte termijn' niet meer in De Kuip gevoetbald te mogen worden als er niet heel snel voor zo'n zeventig miljoen euro aan onderhoud wordt gepleegd, zo schrijft RTV Rijnmond. Het stadion kan dat bedrag zelf onmogelijk ophoesten en heeft dan ook onderzocht op welke manier het onderhoud alsnog kan worden gefinancierd.

Artikel gaat verder onder video

De voorgenomen 'overname' door Feyenoord is volgens de regionale omroep 'de enige optie' die op dit moment op tafel ligt, maar daar zullen de aandeelhouders van De Kuip dus wel mee moeten instemmen. "Zonder de benodigde mega investering kunnen we niet blijven voldoen aan de hedendaagse licentie-eisen van zowel de KNVB als de UEFA. Dat is de urgentie nu, we kunnen en willen geen risico lopen. De club is de enige die ons de garantie op onderhoud en vernieuwing heeft gegeven en heeft het geld om dit waar te maken", schrijven directeur Lilian de Leeuw en Pieter van Oord, voorzitter van de Raad van Commissarissen, dan ook aan de aandeelhouders. Op 4 december aanstaande mogen zijn stemmen over de overnameplannen.

Aandeelhouders De Kuip kritisch op overnameplannen

De overname van Feyenoord houdt in dat er een pakket nieuwe aandelen wordt uitgegeven die door de club zal worden opgekocht. Feyenoord heeft dan in één klap een meerderheidsbelang en de facto dus zeggenschap over De Kuip. Volgens Rijnmond is 'een flink deel' van de huidige aandeelhouders 'zeer kritisch' over het voorstel waarmee zij gecompenseerd zouden moeten worden. Zij zouden vrezen dat de waarde van hun aandelen niet voldoende gecompenseerd wordt én twijfelen of de financiële situatie dusdanig slecht is dat de voorgenomen overname noodzakelijk is.